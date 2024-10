Flutter wordt geforkt wegens onvrede over Google

Flutter, het cross-platform developer framework van Google, wordt geforkt. Voormalig Google-medewerker Matt Carroll wil echter vooral ontwikkeling binnen het immens uitgedunde Flutter-project accelereren, niet een alternatief bouwen.

Carroll omschrijft de problemen rondom Flutter als volgt: een team van grofweg 50 man binnen Google moet een project voor circa 1 miljoen developers produceren, maar is niet in staat dat te doen. Door verschillende ontslagrondes bij Google is het Flutter-team sterk uitgedund en volgens Carroll lastig om mee te communiceren. Ook verwelkomt het contributies aan het open-source project, maar maakt het zelden gebruik hiervan.

Flutter-fork is vooral een katalysator

Eigenlijk wordt Flutter niet echt geforkt, stelt Carroll. In plaats daarvan is Flock bedoeld als een “Flutter+” om bepaalde kritieke wijzigingen en innovaties vooruit te helpen. Tevens is het de bedoeling dat Flock de “communicatie-monocultuur” doorbreekt waar Google-medewerkers vreemde eisen zouden stellen om problemen te bespreken. Met name het gebrek aan focus op desktop-applicaties, een uitbreiding van de van oudsher mobiele denkrichting van Flutter, is een kwaal die Flock zou moeten oplossen.

Google heeft dit jaar ontslagrondes gedaan binnen verschillende teams. Het zou onder meer om vrijwel het volledige Python-team gaan, maar ook developers van Flutter en Dart. Aangezien dit vlak voor Google I/O plaatsvond, de jaarlijkse developer-conferentie, was dit een vrij desastreuze klap voor de gemeenschap rondom Google’s open-source projecten.

In plaats daarvan ligt de focus elders: op AI. Sterker nog: meer dan een kwart van de programmeercode binnen Google’s nieuwe projecten is opgerakeld door generatieve AI. Naast de imposante groei van allerlei Google-afdelingen is het verhaal rondom het bedrijf voor analisten en aandeelhouders zeer positief. Ontevredenheid over ontslagrondes zal echter nog lang rondborrelen

Reactie negatief

Het is lastig om precies te bepalen hoe Flutter-gebruikers over 1) het platform en 2) een fork denken, naast het feit dat er dus geen officiële cijfers over het daadwerkelijke gebruik óf het formaat van het ontwikkelteam zijn. Maar als graadmeter is de initiële reactie op de fork op Reddit vrij negatief. Gebruikers spreken over “complete tijdsverspilling”, suggereren een onderschatting van Google’s Flutter-werk en trekken de getallen van Carroll in twijfel. “Flutter is here to stay“, aldus een gebruiker.

