Het social mediaplatform X voegt abonnementen van drie en zestien euro per maand toe. Wie het meest betaald krijgt naast een reclamevrij platform ook meer aandacht van andere X-gebruikers.

Premium+ is het meest uitgebreide abonnement met een prijskaartje van zestien euro per maand. Hiervoor koop je een blauw vinkje bij je naam, een hogere positie van je reactie op berichten van anderen en wordt het platform vrij van advertenties.

Blauwe vinkje nog relevant?

Het blauwe vinkje moet er eveneens voor zorgen dat het Premium+-abonnement je meer aandacht oplevert. Het statussymbool verscheen vroeger alleen bij actieve en toonaangevende accounts. Bovendien was het niet mogelijk om het bezit van de badge af te dwingen, want verificatie gebeurde door het social mediaplatform zelf op basis van eigen regels.

Nadat Musk het roer overnam, kwam er een nieuwe mogelijkheid bij om de badge te verwerven: “Het account heeft een actief abonnement op het vernieuwde X Blue en voldoet aan onze vereisten”, duidt een artikel in het Helpcentrum van X. Gebruikers die weten dat de mogelijkheid bestaat het vinkje aan te kopen, hechten mogelijks niet meer dezelfde waar aan het symbool als vroeger. Een maandelijks abonnement betalen is daarom zeker geen garantie op online succes.

Het blauwe vinkje zit overigens ook in het abonnement van 9.68 euro per maand. Het was de eerste abonnementsformule van het social mediaplatform en staat ook bekend onder de naam Twitter Blue. Dat abonnement wordt nu uitgebreid met een goedkopere en duurdere versie.

Drie euro per maand

De goedkoopste formule bedraagt drie euro per maand. Deze gebruikers krijgen meer vrijheid in de lengte van berichten, doordat de standaardlengte van een bericht wegvalt. Daarnaast krijgen reacties van deze accounts een klein duwtje in de rug.

Het blijft verder mogelijk het social mediaplatform kosteloos te gebruiken. Musk wierp vorige maand het idee op om X voor iedereen betalend te maken, om beheerders van bots te ontmoedigen het platform te gebruiken wegens het kostenplaatje. Hoewel het bij Musk nooit zeker is welke uitspraken tot uitwerking worden gebracht, is het mogelijk dat de hoop bestaat dat een aanzienlijk deel van de gebruikers zich zal registreren voor het goedkoopste abonnement. Zo zal er minder ophef ontstaan als het platform toch volledig betalend wordt.

