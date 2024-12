Google verbindt Gemini Code Assist met code repositories van derden

Google heeft zijn set van intelligente tooling voor codehulp een flinke update gegeven. Gemini Code Assist draait nu op het eigen Gemini 2.0 LLM en krijgt connecties met andere code repositories en cloudgebaseerde databases.

De set tools van Google’s Code Assist helpen ontwikkelaars meer productiviteit te halen uit geïntegreerde develop-omgevingen zoals JetBrains en Visual Studio Code (VSC).

Voor het opschroeven van deze productiviteit heeft de techgigant nu de functionaliteit van Code Assist verder uitgebreid. Volgens Google kunnen ontwikkelaars zo meer context aan hun werkzaamheden toevoegen, zonder dat zij daarvoor hun workflows moeten onderbreken.

Code Assist is nu gebaseerd op Gemini 2.0, het meest geavanceerde Google LLM op dit moment. Dit brengt onder meer een groter context window naar de tools en maakt dat de tool grotere code bases kan begrijpen dan eerder mogelijk was.

Ecosysteem voor features

Google lanceert Gemini Code Assist voorlopig alleen in private preview. Het zal daarnaast andere mogelijkheden om veilige en schaalbare applicaties in productie brengen. Hiervoor werkt de techgigant nauw samen met een ecosysteem van derde partijen om eindgebruikers de beste ervaring te bieden. Het resultaat is dat Gemini Code Assist nu al wordt verbonden met databronnen en code repositories als GitHub, GitLab, Google Docs, Atlassian, Sentry.io en Snyk. Deze connecties maken het eindgebruikers van deze databronnen mogelijk direct de hulp van Gemini Code Assist in te roepen vanuit de IDE’s van waaruit zij werken.

Anderzijds kan nu ook de real-time data en andere informatie die zich in deze bronnen bevindt, direct binnen de set van code tools worden opgehaald.

Hiernaast gelden deze verbindingen ook voor onder meer cloudgebaseerde databases als MongoDB, Elastic, DataStax, Aiven, Neo4j en SingleStore. Observability-partners binnen dit ecosysteem zijn onder andere Dynatrace en New Relic. Securitypartners zijn Sonar en Black Duck.

