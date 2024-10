Gemini Code Assist Enterprise: laat Google iedereen programmeren?

Coderen is een belangrijk speelveld voor GenAI-ontwikkeling. Wie echter aan de leiding gaat wat betreft AI-programmeerhulp, is onduidelijk. Google Cloud wil met Gemini Code Assist Enterprise een gooi naar de koppositie doen. Wat houdt het in?

Gemini Code Assist is al een bekende tool voor developers. Voorheen stond het bekend onder de naam Duet AI for Developers. Het is al geruime tijd een veelbesproken alternatief voor GitHub Copilot, Anthropic’s Claude-model en ChatGPT. In algemene zin is de conclusie niet al te positief. Zo concludeerde Codeium (dat overigens ook gewoon een concurrerend product levert) dat Code Assist de “basic sniff tests” niet passeert. Een hoogwaardig AI-programmeerhulpje heeft duidelijk meer nodig.

Code Assist, maar dan specifiek

AI-hulp is binnen bedrijven wel echt nodig gezien het schreeuwende tekort aan ervaren developers. Dat probleem hoopt Google Cloud nu aan te pakken met Gemini Code Assist Enterprise, volgens het bedrijf “de volgende sprong in appdevelopment-mogelijkheden”. Het gaat verder dan alleen AI-hulp binnen een IDE. Geef de nieuwe tool zoveel mogelijk toegang tot de eigen codebase en het is in staat gerichte suggesties te bieden. In tegenstelling tot generieke tips past Code Assist Enterprise zich dus aan aan de lokale context, geholpen door de gigantische context window van het onderhuidse Gemini 1.5 Pro-model.

Deze LLM komt standaard met een context window van 128.000 token, dat al aan de forse kant is. In juni onthulde Google verder een 1.5 Pro-variant met 2 miljoen tokens. Hierdoor kan het model rekening houden met allerlei gegevens die het gevoed krijgt, waardoor het een grotere kans heeft om valide code te produceren, suggereren of corrigeren. Deze vaardigheid noemt Google code customization, dat rekening houdt met best practices en interne libraries bij je bedrijf.

Eenvoudige prompts

In de introductievideo van Gemini Code Assist Enterprise grijpt Google naar de eenvoudigste interactie met de tool: prompts in klare taal. Telemetrie nodig voor een app? Vraag het gerust aan Gemini. Het voldoet aan de use-case die low-code platformen al bedienen, maar dan binnen Google’s eigen portfolio.

Gartner voorspelt dat 90 procent van alle enterprise software engineers AI-hulpjes bij het programmeren gaan gebruiken in 2028. Daar is nog een forse inhaalslag voor nodig, aangezien er begin 2024 slechts 14 procent mee aan het werk was gegaan. Google stelt dat deze adoptie nodig zal zijn om de steeds verergerende complexiteit van codebases de baas te blijven.

Het lijkt er dus niet op dat de eenvoudige prompts echt meer mensen programmeurs maken, eerder dat de programmeurs die er zijn, meer met AI gaan doen om efficiënter te worden. De democratisering van coderen blijft vooralsnog onbesproken.

Ook is Gemini Code Assist Enterprise breed inzetbaar. Hoewel de voorbeelden zoals wel vaker vooral in Python worden gegeven, is er ondersteuning voor alles van Ruby tot Rust en Scala.

Is Gemini wel de juiste optie?

De vraag is: gaat Google het juiste geschut bieden voor programmeurs? Gemini 1.5 Pro is namelijk niet per se de allersterkste benchmarker. Neem Aider’s LLM Leaderboards, een test gericht op het wijzigen van bestaande code, waarin Gemini het aflegt tegen twaalf andere modellen. OpenAI’s relatief nieuwe o1-preview gaat aan kop, terwijl Claude, DeepSeek Coder en het van Llama afgeleide Dracarys2-72B-Instruct een gelijkspel met Gemini 1.5 Pro behaalt.

Kortom: er was dus werk aan de winkel voor Google om Gemini echt voor programmeurs het juiste model te maken. Dat belooft het nu gedaan te hebben door zich te richten op de toepassing waar het telt: gebruik binnen organisaties zelf. Immers gaat het er niet om welke LLM in algemene zin het best presteert, maar binnen de eigen omgeving.

Heel goedkoop is het niet: de prijzen beginnen bij 45 dollar per gebruiker per maand. Wel is er een promotie tot 31 maart 2025 waarin jaarabonnees voor 19 dollar per gebruiker per maand toegang krijgen.

