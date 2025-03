‘Vibe coding’ steeds meer standaard voor code-ontwikkeling

‘Vibe coding’ of het direct accepteren van op basis van prompts geschreven code door AI-tooling als ChatGPT of GitHub Copilot wordt steeds meer de norm voor het schrijven van code. De vraag doet zich voor of dit loslaten van de traditionele menselijke controle en precisie bij code-ontwikkeling wenselijk is.

Onlangs bedacht de voormalige OpenAI-onderzoeker Andrej Karpathy een nieuwe naam voor het direct gebruiken van door AI geschreven code: ‘vibe coding’. Concreet omvat dit begrip het schrijven van een programma in normale taal en een LLM dit laten vertalen naar werkende code. Dit gebeurt zonder dat de opdrachtgever precies begrijpt hoe deze code werkt en deze vervolgens direct implementeert.

Deze techniek is mogelijk omdat LLM’s en meer specifieke tools als Cursor Composer, GitHub Copilot en Replit Agent tegenwoordig zo krachtig zijn dat zelfs niet-programmeurs eenvoudig code kunnen laten genereren. Dit maakt code vanzelfsprekend ‘democratischer’, maar garandeert niet dat deze manier van coderen daadwerkelijk geschikt is voor de ontwikkeling van echte applicaties.

Niet-traditioneel

De nieuwe programmeertechniek staat haaks op traditionele software-ontwikkelingsmethoden en best practices. Deze leggen vooral de nadruk op het zorgvuldig plannen, testen en begrijpen van de ontwikkelde code en de implementatie daarvan.

Hoewel vibe coding het ontwikkelen en implementeren van code natuurlijk versnelt en toegankelijk maakt voor iedereen, zijn er ook bezwaren. Vooral op het gebied van mogelijke bugs die worden geïntroduceerd.

Deze bugs maken dat ontwikkelaars uiteindelijk toch door de hele code moeten gaan om deze te ontdekken. Daarna moeten zij met een prompt de code opnieuw door de AI-tool halen om de bugs te laten verwijderen. Dit levert vaak extra werk op, maar Andrej Karpathy lijkt zich daar niet druk om te maken: “I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy-paste stuff, and it mostly works.”

Steeds vaker toegepast

Vibe coding blijkt steeds meer door code-ontwikkelaars en techbedrijven te worden toegepast. Ars Technica stelt dat AI-codetools als Cursor Composer (40.000 betalende eindgebruikers), GitHub Copilot (1,3 miljoen gebruikers) en Replit Agent (naar eigen zeggen 30 miljoen gebruikers) steeds populairder worden.

De nieuwe programmeertechniek zou daarnaast vooral veel tractie vinden bij het snel bouwen van game-prototypes. Ook wordt het ingezet voor het schrijven van utilities of processingscripts.

Verantwoord gebruik

Voor de toekomst lijkt vibe coding ‘here to stay’. Tegenover Ars Technica geven experts echter aan dat zij deze vorm van coderen nog niet geschikt achten voor het ontwikkelen van applicaties die in productie gaan. De kwaliteit en het begrijpen van code voor deze toepassingen blijven volgens hen essentieel. Dit geldt niet alleen vanwege de eerder genoemde bugs, maar ook vanwege de mogelijke hallucinaties die LLM’s kunnen produceren.

De experts vinden daarom dat vibe coding zeker geschikt is voor kleine of persoonlijke projecten, maar dat ontwikkelaars de juiste verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer ze op deze manier ontwikkelde code in productie willen nemen voor serieuze projecten.

Lees ook: AI in softwareontwikkeling: van experiment naar standaard