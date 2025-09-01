Claude Code krijgt nieuwe interface en GitHub-integratie

Anthropic heeft Claude Code voorzien van een vernieuwde interface. De sidebar toont nu de prompt composer en sessies, terwijl de integratie met repositories vereist dat gebruikers de GitHub Claude-app installeren.

De nieuwe indeling van Claude Code biedt meer ruimte voor de hoofdwerkruimte waar ontwikkelaars hun code kunnen bekijken en bewerken. Door de prompt composer en sessies naar een sidebar te verplaatsen, kunnen gebruikers efficiÃ«nter navigeren tussen verschillende codesessies en behouden ze beter overzicht over hun werk.

Voor de samenwerking met GitHub-repositories zijn nu twee essentiÃ«le stappen noodzakelijk. Gebruikers moeten een specifieke GitHub Claude-app installeren op hun repository en het “Claude Dispatch” GitHub workflow-bestand toevoegen aan hun project. Zonder deze configuratie werkt de integratie tussen Claude Code en GitHub niet.

Verbeterde communicatie via notificaties

Claude Code biedt nu ook ondersteuning voor e-mail- en webnotificaties. Gebruikers kunnen zich laten informeren over updates en wijzigingen in de tool. Dit moet de communicatie tussen Anthropic en ontwikkelaars verbeteren, iets wat vooral belangrijk werd na eerdere klachten over onverwachte gebruikslimieten zonder voorafgaande aankondiging.

Historische uitdagingen met Claude Code

Deze nieuwe werkwijze komt na eerdere technische problemen met Claude Code. In maart dit jaar zorgde een bug in de AI-tool voor hardwareproblemen door foutieve auto-updatecommando’s. Anthropic moest toen snel ingrijpen om systeemcrashes te voorkomen.

De nieuwe functionaliteiten zijn onderdeel van Anthropic’s voortdurende ontwikkeling van Claude Code als AI-gebaseerde programmeerassistent. Het bedrijf probeert zo de gebruikerservaring te verbeteren en ontwikkelaars betere integratie te bieden met hun bestaande workflows op GitHub.