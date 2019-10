‘Aantal interconnectie-verbindingen met edge gaat flink toenemen’

Het aantal private verbindingen dat bedrijven voor edge-omgevingen gaan afnemen, gaat de komende jaren flink toenemen. Dit constateert Equinix in zijn nieuwe Global Interconnection Index Volume-rapport. Belangrijkste oorzaak van het toenemend aantal verbindingen is de verwachte groei aan data aan de rand van het netwerk.

In het rapport wordt geconstateerd dat de komende drie jaar het aantal private verbindingen naar edge-locaties met iets meer dan de helft, 51 procent, gaat toenemen. Hierdoor zal het dataverkeer dat wereldwijd over grootzakelijke verbindingen wordt getransporteerd in 2022 ongeveer 13.300 Tbps bedragen. Dit staat gelijk aan maar liefst 53 Zetabyte aan data.

Daarnaast constateren de onderzoekers van Equinix dat door het groeiende datavolume, het zakelijk gebruik van interconnectieverbindingen jaarlijks met 64 procent toeneemt. Dit is volgens de interconnectie-aanbieder groter dan iedere andere manier van data-uitwisseling.

Voor het verwerken van dit datavolume zijn bedrijven tegen 2022 gemiddeld op negen locaties actief. In totaal beschikken zij dan over in totaal 340 verbindingen met cloudomgevingen en zakelijke partners.

Meer behoefte aan edge computing

De belangrijkste reden die Equinix voor deze enorme groei geeft, is dus het toenemende verkeer van en naar edge-omgevingen. Dit komt doordat mensen, software en machines steeds vaker data creëren, analyseren en gebruiken. Hierdoor verschuift het gebruik van IT in traditionele grootzakelijke datacenters.

Bedrijven krijgen steeds meer behoefte aan robuuste en moderne datacenterfaciliteiten aan de edge. Op deze plek kunnen zij vervolgens een speciale infrastructuur implementeren en verbindingen leggen met een eveneens groeiend aantal cloudomgevingen, klanten en partners binnen het ecosysteem van hun digitale transformatieproces.

Voordelen interconnectie aan de edge

In het onderzoek naar het verschuiven van de interconnectie naar de edge constateert Equinix dat afstand vaak de grootste performance killer is voor zaken doen. Het inzetten van private verbindingen naar de edge helpt om de prestaties van applicaties en de gebruikservaring te verbeteren. Ook is het voor de huidige latency-gevoelige workloads veel handiger om de IT-infrastructuur dichterbij de eindgebruikers te brengen. Daarnaast gebruikt ongeveer één derde van alle wereldwijde IT-beslissers interconnectie om de snelheid van hun data-uitwisseling te verhogen.

Gebruik van interconnectie-verbindingen

Uit het rapport blijkt ook dat voor bedrijven het leggen van verbindingen met meerdere netwerkproviders over meerdere edge-locaties de belangrijkste toepassing van interconnectiebandbreedte is. Tegen 2022 zal dit verviervoudigen.

Verder zullen verbindingen met meerdere cloudomgevingen en IT-diensten over meerdere edge-locaties en cloudregio’s het op één na grootste en snelste gebruik van inteconnectiebandbreedte gaan vormen. Deze verbindingen groeien tegen 2022 maar liefst met een factor 13.

De rest van het aantal verbindingen komt voor rekening van verbindingen met financiele diensten, content, digitale media en supply chain-integraties. Dit zal tegen 2022 vervijfvoudigen.

Groei in EMEA-regio

Het onderzoek gaat ook nader in op de EMEA-regio. In deze regio groeit tegen 2022 de zakelijke interconnectiebandbreedte met maar liefst 67 procent. Dit ligt boven het eerder gememoreerde wereldwijde percentage van 64 procent.

Van deze 67 procent zijn bedrijven voor 60 procent van het totaal verantwoordelijk, aldus Equinix. In de EMEA-regio groeit het aantal private interconnectieverbindingen tegen 2022 met 51 procent. Dit is dus evenveel als Equinix wereldwijd verwacht.

Interconnectie binnen de EMEA-regio wordt vooral ingezet om verbinding te maken met netwerkdiensten, 31 procent van het totaal, aanbieders van clouddiensten, 26 procent en andere bedrijven, 25 procent.