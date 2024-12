StorMagic gaat met SvHCI strijd aan met VMware in edge-omgevingen

18 jaar geleden inmiddels werd StorMagic opgericht. Tot voor kort hield het zich vooral bezig met opslagvirtualisatie. Eerder dit jaar volgde er echter ook de aankondiging van een hyperconverged aanbod. Wat is StorMagic voor bedrijf, hoe ziet het productportfolio eruit en wat zegt de toevoeging van hyperconverged over de ambities? Je leest het allemaal in dit artikel.

We woonden tijdens de meest recente editie van A3 Communications Technology Live een presentatie bij van Bruce Kornfeld en Julian Chesterfield, respectievelijk de CPO en CTO van StorMagic. We hadden zeker al weleens gehoord van het bedrijf, maar er ons er nog niet eerder echt in verdiept. Daar moest dus maar eens verandering in komen. Want StorMagic is best een interessant bedrijf, al was het maar omdat het naar eigen zeggen een van de uitvinders van vSAN is. Ze brachten SvSAN op de markt voor VMware met vSAN kwam.

Inmiddels is StorMagic 18 jaar oud. Een van de onderscheidende kenmerken van het bedrijf is dat het zich expliciet richt op kleinere omgevingen. “We richten ons niet op het datacenter”, stelt Kornfeld expliciet. StorMagic richt zich verder op markten die on-site IT nodig hebben, bedrijven die applicaties willen draaien op een kleine site. Het gaat hier om enterprise edge en SMB/MKB.

Kleinere omgevingen vragen andere dingen

Het feit dat StorMagic zich richt op kleinere omgevingen is een keuze geweest, horen we tijdens de sessie. Dat zegt iedereen natuurlijk achteraf, ook al hadden ze stiekem best graag in grote datacenters actief geweest. In het geval van StorMagic lijkt het echter wel degelijk een bewuste keuze geweest te zijn. Dat wil zeggen, StorMagic probeert niet een enterprise-architectuur in een edge-omgeving te vouwen. Standaard bestaat een cluster uit twee nodes met een zogeheten silent witness die in de cloud draait. Met dit cluster van twee nodes garandeert StorMagic 100 procent uptime. Uitbreidingen vinden in de regel plaats met twee nodes tegelijk, al kan StorMagic op aanvraag ook clusters met een oneven aantal nodes maken.

Het aanbod van StorMagic (SvSAN, SvHCI) kan op zeer kleine servers draaien, iets wat andere oplossingen niet kunnen, geeft Kornfeld aan. Dat doet wellicht vermoeden dat het ook alleen maar in kleine omgevingen ingezet kan worden. Dat is niet het geval, volgens Kornfeld en Chesterfield. Zo zijn er klanten die servers hebben met vier processors die honderden terabytes aan opslag aansturen. Er is op dit moment een theoretische bovengrens van 50 VM’s per cluster. In de praktijk is meer ook zeker mogelijk. Ze hebben aan de edge alleen nog geen use-cases gezien die meer nodig hadden.

HPE grootste partner, “Broadcom bedankt”

De grootste partner van StorMagic op het moment is HPE. Dat heeft weliswaar de nodige oplossingen rondom storage en HCI in het portfolio zitten, maar kennelijk hebben ze ook behoefte aan specifieke partnerships voor edge-locaties. Volgens Kornfeld en Chesterfield dacht HPE in eerste instantie dat Simplivity wel naar beneden in de markt gebracht kon worden, tot waar StoreVirtual zat. Dat gebeurde echter niet, dus toen kwam HPE naar StorMagic.

StorMagic ziet op dit moment veel interesse in wat het te bieden heeft bij VMware-klanten. “Broadcom, bedankt voor het creëren van de chaos”, in de woorden van Kornfeld. In principe is alles onder de 2000 belangrijkste accounts van VMware niet interessant meer voor Broadcom. “We zien veel klanten die weg willen van VMware, maar die toch nog een jaar bijtekenen en de kosten slikken”, ziet hij gebeuren in de markt. Die klanten stellen de beslissing nog een jaartje uit. De long tail van de veranderingen die Broadcom bij VMware heeft doorgevoerd zal naar verwachting vrij stevig zijn. Op dit moment lijken veel klanten de overstap nog niet te maken, als we goed luisteren naar de heren van StorMagic.

Silent witness is het geheim van de smid

In de basis werkt SvHCI identiek aan hoe SvSAN werkte. Dat wil zeggen, ook hier gaat het om clusters van twee nodes, waar er een 100 procent uptime is dankzij de silent witness. Deze silent witness noemt Kornfeld de secret sauce. Het is het derde element van de infrastructuur van StorMagic, naast de twee nodes.

De silent witness houdt in de gaten of de nodes en daarmee de clusters, goed blijven functioneren. Voor de integriteit van de data op de verschillende nodes is het belangrijk dat die geen gekke dingen gaan doen als de verbinding tussen de twee nodes wegvalt. Daar moet de silent witness voor zorgen. Dit onderdeel moet voor zogeheten quorum zorgen. Je kunt het zien als een arbiter die een doorslaggevende stem heeft in het proces. Hij moet ervoor zorgen dat een van de twee nodes de leider is. Kan dat niet vastgesteld worden, dan grijpt hij in.

Aangezien de silent witness een ‘onpartijdig’ onderdeel is van het geheel, kan hij niet op een van de servers staan die onderdeel uitmaken van de clusters. Hij moet op een gescheiden server staan, in de cloud of on-premises. De silent witness kan duizenden clusters in de gaten houden.

De silent witness is evenals de rest van de architectuur gemaakt voor edge-omgevingen. Dat wil zeggen, hij heeft geen enorm lage latency nodig om te blijven werken. Alles onder 3000ms is prima. Hiermee is het vrijwel onmogelijk om een locatie te vinden waar de silent witness niet kan functioneren. Daarnaast zijn er ook geen enorme eisen op het gebied van bandbreedte. De silent witness werkt al met een bandbreedte van 9Kb/s. Per seconde gaat er niet meer dan 100 bytes aan data over de verbinding tussen de verbinding.

Van SvSAN naar SvHCI

Met een geschiedenis van 18 jaar in vSAN, kun je gerust zeggen dat StorMagic weet waar het over praat als het gaat om SvSAN. Eerder dit jaar kwam het echter met een full-stackproduct op de proppen. Waar je bij SvSAN kunt spreken van hyperconverged storage, kwam het bedrijf met SvHCI met een full-stack HCI-aanbod. Bij SvSAN kiezen klanten zelf hun hypervisor (vSphere, Hyper-V of Linux KVM), bij SvHCI is het een stack met KVM-hypervisor. De basis van SvHCI is uiteraard SvSAN, daarbovenop de KVM-hypervisor en daar weer bovenop zit de managementlaag.

SvHCI is dus een volledig geïntegreerde HCI-stack. Dat geeft klanten minder flexibiliteit dan ze hebben als ze alleen SvSAN afnemen bij StorMagic. Aan de andere kant is SvHCI extreem simpel in te zetten en in gebruik te nemen. Klanten hoeven over weinig dingen na te denken. Dat is zonder meer een voordeel. Zeker in edge-omgevingen is de kans aanwezig dat een kant-en-klaar systeem prima kan voorzien in de behoeftes. Klanten hebben wel de keuze voor (x86-)hardware overigens. Dat kan van Dell, HPE, Lenovo of Supermicro zijn. StorMagic hanteert hier wel een compatibiliteitslijst voor. Het is dus wel wel zaak om daar goed naar te kijken.

Op dit moment is SvHCI nog niet algemeen leverbaar overigens. Vanaf het eerste kwartaal van 2025 kunnen er bestellingen worden geplaatst.

StorMagic SvHCI belooft veel

StorMagic doet de nodige beloftes rondom SvHCI. Naast dat het gebouwd is voor edge-omgevingen en de garantie voor 100 procent uptime in combinatie met 24/7-ondersteuning zitten die beloftes vooral in het kostenplaatje. Dat ligt volgens de heren van StorMagic significant lager dan dat van andere oplossingen.

Voor een full-stack oplossing met 2 TB opslag ligt de prijs op iets meer dan 2000 dollar per node per jaar. Dat betekent dus een startprijs van ruim 4000 dollar per node per jaar, aangezien er minimaal twee nodes nodig zijn om een cluster te maken. Dat is volgens de berekeningen van StorMagic al ruim 1000 dollar (21 procent) minder vergeleken met eenzelfde systeem met twee nodes op basis van VMware vSphere en vSAN. Schalen we deze rekensom door naar een abonnement voor vijf jaar met 48 TB, dan loopt dit verschil heel snel verder op naar ruim 75.000 dollar (62 procent).

Let wel, het aanbod van StorMagic is niet het meest featurerijke dat je op de markt kunt vinden. Dat verklaart natuurlijk ook een groot deel van de lagere kosten. StorMagic heeft het over right-sized of just right features en functionaliteit en belooft wel degelijk een compleet virtualisatieplatform. Dat kan het doen omdat StorMagic het ook echt voor edge-locaties heeft ontwikkeld. Dat is niet het geval als je voor een systeem op basis van VMware gaat.

VMware is wel de grootste concurrent voor StorMagic, horen we. Een speler zoals Scale Computing komen ze naar eigen zeggen een stuk minder vaak tegen. Op zich is dat vreemd, want dat bedrijf richt zich ook primair op edge-locaties met volledige oplossingen en op het vervangen van VMware-omgevingen. Aan de andere kant bestaat de kans dat klanten vooral een vergelijking maken tussen VMware en een van de spelers die een specifiek edge-aanbod hebben en niet zozeer tussen verschillende van die spelers.

StorMagic gaat vol voor SvHCI

Tot slot willen we nog even stilstaan bij de plannen van StorMagic met SvHCI. Het bedrijf mag dan stellen dat het nu al een compleet virtualisatieplatform is, dat betekent niet dat het niet nog verder verbeterd kan worden. Na de aankondiging in juni van dit jaar is er dan ook hard gewerkt om dit te realiseren. Vandaag kondigt StorMagic dan ook enkele updates aan. We lichten er drie uit.

De belangrijkste met het oog op databescherming is de toevoeging van VM Snapshots. Daarmee kun je data herstellen indien nodig, bijvoorbeeld in het geval van een ransomware-aanval. Er zijn tot 16 snapshots per VM mogelijk, die ook zijn voorzien van retentiepolicies. Dat laatste vindt geautomatiseerd plaats.

Een tweede update is de integratie van de Edge Control beheeromgeving in het aanbod van SvSAN en SvHCI. Hiermee is het mogelijk om vanuit een centrale plaats toegang te krijgen tot alle systemen. Je kunt deze dan monitoren, maar ook beheren om bijvoorbeeld systeemupdates in te regelen. Je kunt hiermee tot duizenden remote sites beheren.

De derde en laatste update van vandaag die we eruit willen lichten heeft te maken met de migratie vanaf VMware naar StorMagic SvHCI. Met VM Import moet dat mogelijk worden. Deze nieuwe functionaliteit komt beschikbaar in de SvHCI Virtualization Manager. Het is een wizard waarmee je kunt verbinden met de VMware ESXi instances die je wilt overzetten, waarna je de host binnen het SvHCI-cluster kiest en vervolgens de juiste netwerken toewijst aan de geïmporteerde VM’s. Daarna kan het proces starten.

Zo heeft StorMagic vlak voordat SvHCI in het eerste kwartaal algemeen beschikbaar komt nog enkele belangrijke updates gedaan. Dat is wel zo prettig als ze de strijd aan willen gaan met vooral VMware. De tijd is er in ieder geval rijp voor om in ieder geval na te denken over het vervangen van VMware voor de klanten die StorMagic doorgaans op de korrel heeft. Velen van hen spelen geen enorm belangrijke rol meer in de visie van Broadcom, dus zullen ontvankelijk zijn voor een alternatief. Als dat alternatief ook nog eens stukken aantrekkelijker is qua kosten, doen ze er goed aan om er eens goed naar te kijken.

Leestip: European Sovereign Cloud: hoe gaat AWS de strijd aan met de concurrentie?