Cumulus Networks en Dell EMC gaan campus-netwerken optimaliseren

Cumulus Networks, leverancier van netwerkbeheersoftware voor het optimaliseren van datacenters, en Dell EMC gaan samenwerken om het beheer van campus-netwerken nog eenvoudiger te maken. Dit onder meer met behulp van de Cumulus Linux en NetQ-oplossingen.

Cumulus Networks wil met de introductie van de software-oplossingen ervoor zorgen dat datacenters met open en gescheiden netwerken zich éénvoudig naar een campus-netwerkomgeving kunnen uitbreiden. Dit op basis van een enkele fabric.

Volgens Cumulus Networks helpt dit fabric of open netwerkarchitectuur bij het reduceren van complexiteit, wordt het netwerkbeheer vereenvoudigt en nemen ook de betrouwbaarheid en prestaties van deze netwerken toe.

Samenwerking met Dell EMC

De gepropageerde netwerkoplossingen zijn ontwikkeld in samenwerking met hardware-leverancier Dell EMC. Hierdoor wordt nu een uniform beheermodel aangeboden dat de architectuur van campusnetwerkomgevingen moet vereenvoudigen en het beheer verder te automatiseren en te orkestreren.

Ook moet dit beheermodel ervoor zorgen dat de operationele kosten (OPEX) worden teruggedrongen. Volgens beide leveranciers is dit mogelijk door de gemiddelde oplossingstijd veder terug te brengen en daarbij een einde te maken aan dure ondersteuningscontracten met bestaande leveranciers.

Concrete oplossingen en toepassingen

Door de samenwerking wordt de Cumulus Linux- en NetQ-software beschikbaar op Dell EMC PowerSwitches. Eindgebruikers kunnen hiermee vervolgens voor de koppeling tussen hun on-premise datacenters en hun campusnetwerkomgevingen profiteren van verschillende functionaliteit.

Denk hierbij onder meer aan oplossingen als 802.1x voor authenticatie- en security-doeleinden, automatisering, Power over Ethernet (PoE), het gebruiken van 1G en MultiGig campus switches, Voice VLAN’s, L2/L3-switching, MLAG en EVPN/VXVLAN.

De gezamenlijke oplossingen en toepassingen van Cumulus Networks en Dell EMC zijn per direct beschikbaar. In Nederland wordt deze technologie inmiddels al ingezet door Naturalis in Leiden.