VMware introduceert completer netwerkoverzicht voor Smart Assurance

VMware heeft op het Mobile World Congress in Los Angeles nieuwe mogelijkheden voor VMware Smart Assurance aangekondigd. De nieuwe functies zouden CSP’s (communication service providers) toestaan om een holistisch overzicht van netwerken te gebruiken.

Dit holistische beeld omvat zowel de core en de edge als het Radio Access Network (RAN). Op die manier wordt het dus voor aanbieders van communicatiediensten makkelijker om het gehele netwerk te overzien.

“Aangezien aanbieders van communicatiediensten voorbereidingen treffen voor de uitrol van moderne netwerken, is de capaciteit om een volledig beeld van het netwerk te hebben, (…) evenals het beschikken over ononderbroken controle en geautomatiseerd beheer, meer en meer noodzakelijk,” zegt Shekar Ayyar, executive vice president and general manager of telco and edge cloud bij VMware.

De nieuwe oplossing biedt geautomatiseerde root cause analysis, impact correlation, analytics, en closed-loop-actions. Dit moet aanbieders van communicatiediensten gaan helpen om de kwaliteit van hun diensten en de uptime daarvan te maximaliseren.

Oplossing voor opkomende technologieën

De automatisering van CSP-netwerken is volgens VMware de oplossing voor de grotere workloads die gevraagd worden door nieuwe ontwikkelingen, zoals next-gen draadloze technologieën, applicaties die lage latency nodig hebben, virtual reality, augmented reality, en het Internet of Things (IoT).

ZDNet meldt dat VMware de focus op netwerktechnologie vergroot heeft sinds het Uhana heeft overgenomen, een bedrijf dat zich richtte op de inzet van AI en deep learning in telecommunicatienetwerken. De nieuwe functie voor het verkrijgen van holistische netwerkoverzichten past in dit plaatje, en laat zien dat de focus van VMware op telecommunicatie verder vergroot wordt.

“Er is een grote trigger bij telecommunicatie-aanbieders, die zich in het beginstadium van de implementatie van 5G bevinden. (…) Terwijl ze dit doen, kijken ze ook naar de modernisering van hun infrastructuur, en gaan ze op zoek naar een veel meer gevirtualiseerd platform waarop ze virtuele netwerkfuncties kunnen draaien, in tegenstelling tot het bouwen van dedicated hardware (…) voor elke toepassing die ze nodig hebben,” stelde Rajiv Ramaswami, VMware COO of Products and Cloud Services, eerder over de focus van VMware op de telco-sector.