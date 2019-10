‘5G geeft economie vanaf 2020 grote boost’

Diverse landen werken hard aan de uitrol van 5G-netwerken, en dat moet in het volgende decennium zijn vruchten af gaan werpen. Een rapport van Huawei en STL Partners stelt namelijk dat de technologie het wereldwijde Bruto Buitenlands Product (BBP) dan met 1,4 biljoen dollar (1,26 biljoen euro) laat groeien.

De wereldwijde economie gaat er volgens de twee bedrijven dus flink op vooruit, meldt ITProPortal.

Huawei en STL Partners stellen dat met name de gezondheidszorg en de maakindustrie hier de vruchten van gaan plukken. Zo kunnen gezondheidsprofessionals volgens het rapport in 2030 ruim 850 miljoen extra patiënten bij een polikliniek per jaar behandelen.

De maakindustrie groeit op zijn beurt met 4 procent, aldus Huawei en STL Partners. De twee bedrijven stellen dat deze sector de potentie heeft om het wereldwijde BBP voor de maakindustrie te laten groeien naar net geen 740 miljard dollar (667 miljard euro) in 2030.

Retail en klimaat

Ook de retail-sector moet volgens het rapport gaan profiteren van 5G. De technologie maakt namelijk innovaties op het gebied van volgen van goederen en het automatiseren van magazijnen mogelijk.

Daarnaast ondersteunt 5G augmented reality goed, vanwege de lage latency. Deze technologie kan weer in worden gezet om klanten de kans te geven om bijvoorbeeld een bank in hun eigen huis te zien, voordat ze het kopen. Op die manier kan een klant zekerder zijn over zijn aankoop.

Het rapport stelt dat de 5G-technologie zelfs goed is voor het milieu. Het moet gaan helpen om de wereldwijde uitstoot met een half miljard ton te verminderen.

Uitrol in Nederland

In Nederland wordt ook hard gewerkt aan de uitrol van 5G. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt de eerste 5G-frequentieband hier geveild. Dat is de 700 MHz-band, waar nu al mee getest wordt door onder meer T-Mobile. Ook worden dan de 1400 en 2100 MHz-banden geveild.

Aan het einde van 2021 of begin 2022 volgt ook de veiling van die 3,5 GHz-band.