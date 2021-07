‘5G krijgt 1 miljoen nieuwe abonnees per dag’

Eindgebruikers ontdekken steeds meer de voordelen van 5G en sluiten daarom steeds vaker een 5G-abonnement af. Hierdoor neemt het aantal wereldwijde 5G-abonnees nu dagelijks met 1 miljoen toe, zo constateert netwerkleverancier Ericsson in zijn recente Mobility Report.

Volgens het rapport van Ericsson neemt op dit moment het aantal wereldwijde 5G-abonnees dagelijks toe met 1 miljoen. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke eindgebruiker en consumenten. In totaal verwachten de onderzoekers dat het aantal mondiale 5G-abonnementen aan het eind van dit jaar de 580 miljoen passeert. Over vijf jaar, in 2026, komt het totaal aantal 5G-abonnementen op ongeveer 3,5 miljard te liggen. Dit is dan ongeveer 60 procent van alle mensen die op dat moment 5G-dekking hebben.

Aanjagers voor groei 5G

Deze flinke stijging van het aantal mondiale 5G-abonnementen loopt twee jaar voor op het aantal abonnementen toen 4G LTE-standaard werd geïntroduceerd. Veel mensen kiezen tegenwoordig onder meer een 5G-abonnement om bijvoorbeeld hun indoordekking te verbeteren. 5G biedt een betere indoordekking dan het huidige 4G. Vooral in steden heeft dit veel voordelen.

Anderen zien een 5G-abonnement als een ideale mogelijkheid om hun vaste internet en wifi-dekking de deur uit te doen. De technologie is zeer geschikt voor HD videostreaming, gaming en het gebruik van AR/VR-functionaliteit. Bedrijven zien in 5G de ideale technologie om met een lage latency (edge)-diensten te kunnen gebruiken. Ook zien bedrijven 5G als een goede basis voor het weer opstarten van hun activiteiten na de huidige Covid-19-pandemie.

De groei van het aantal 5G-abonnementen wordt verder versterkt doordat er steeds meer 5G-devices, vooral smartphones, met de technologie op de markt komen, gaat Ericsson in het onderzoek verder. Inmiddels zijn er al meer dan 300 devices met 5G beschikbaar.

Regionale verdeling

De onderzoekers van Ericsson keken ook welke regio’s vooroplopen op het gebied van 5G. China is de absolute koploper, onder meer door de vroege uitrol van 5G-netwerken in dit land. Tegen 2026 hebben ongeveer 1,17 miljard Chinezen een 5G-abonnement. De koppositie van China heeft ook tot gevolg dat de hele regio Noordoost-Azië, China, Zuid-Korea en Japan, vooroploopt. De regio Noord-Amerika is één van de meest snelgroeiende regio’s als het gaat om de uptake van 5G door consumenten en bedrijven.

West-Europa blijft in eerste instantie achter, maar ziet de komende jaren de adoptie van 5G ook flink toenemen. Volgens de experts van Ericsson migreren Europese telecomgebruikers steeds vaker naar 5G, gezien de terugval van het gebruik van het aantal 4G-abonnementen. Tegen 2026 heeft ongeveer 60 procent van alle inwoners in onze regio toegang tot 5G.