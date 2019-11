Cisco breidt Meraki-productlijn uit

Cisco heeft het IT-management cloudplatform Meraki uitgebreid met een aantal nieuwe producten onder de naam Meraki Go.

De nieuwe Meraki Go-producten zijn deze week op de Cisco Partner Summit in de VS gepresenteerd. Het gaat onder meer om netwerkswitches, wifi accespoints en een security gateway die eventueel in combinatie met een beveiligingsabonnement kunnen worden aangeschaft.

De Meraki Go hardware is volledig via een mobiele app te beheren. Met die app zou de gebruiker binnen 10 minuten de apparaten operationeel moeten hebben, zonder dat daarvoor echte IT-ervaring vereist is, schrijft Fierce Telecom.

Meraki Go is ontworpen voor mkb’ers die niet beschikken over grote IT-afdelingen of geavanceerde netwerkoplossingen. Met de introductie van Meraki Go introduceert Cisco naar eigen zeggen enterprise-security vanuit de cloud voor het midden- en kleinbedrijf.

Volgens Lee Peterson, product manager Meraki Go bij Cisco, is internet tegenwoordig net zo belangrijk als water en elektriciteit en kost het bedrijven een vermogen aan misgelopen inkomsten en klanten als er een trage of zelfs geen internetverbinding is.

Software en hardware

Tijdens het partnerevenement is ook nieuwe software voor Meraki Go geïntroduceerd. Het gaat specifiek om Adaptive Policy dat gebruikt kan worden om binnen organisaties uniforme beveiligingspolicies voor gebruikersgroepen, applicaties of apparaten in te stellen.

Tot slot heeft Cisco een draadloze Meraki gateway aangekondigd die op een gebruiksvriendelijke manier telecomconnectiviteit kan verzorgen, en een nieuwe switch, de MS390, die Meraki software combineert met Cisco Catalyst-hardware.