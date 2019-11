Extreme Networks breidt mogelijkheden Fabric Automation uit

Extreme Networks heeft zijn Extreme Fabric Automation-software uitgebreid met een nieuwe set aan mogelijkheden. Extreme Fabric Automation is een onderdeel van Extreme Data Center Fabric, waarmee menselijke fouten verminderd moeten worden door taken te automatiseren.

Met Extreme Fabric automation is het mogelijk om de validatie, het testen en de inzet van datacenter-fabric-netwerken te automatiseren. Tegelijkertijd moet de oplossing netwerkbetrouwbaarheid en veerkracht bieden.

De oplossing krijgt nu met een update vereenvoudigde automatisering en cloudspeed-installatie, schrijft Extreme Networks in een persbericht. Zo zijn er nu plug-and-play fabrics met on-switch automation, die configuraties stroomlijnen en netwerkactiviteiten met day-zero infrastructuurinstallatie en day-one tenant/services-installatie vereenvoudigen.

De update maakt het voor IT-teams mogelijk om een fabric binnen een paar seconden na de aansluiting van de bekabeling en het inschakelen van de switches te implementeren.

Flexibelere installatie

Bovendien is er meer flexibiliteit ontstaan voor de installatie. Extreme Fabric Automation kan namelijk op de guest VM van de nieuwe SLX 9160 leaf switch of de SLX 9250 spine switch worden gehost, maar ook op een externe VM. Daarnaast zijn er implementatiemogelijkheden voor on premise-omgevingen en de private cloud.

Na installatie integreert Extreme Fabric Automation met orchestration software als OpenStack, Microsoft SCVMM en VMware vCenter. Een vermeldenswaardige integratie is een afzonderlijke microservice, die gebruikmaakt van de fabric awareness van de applicatie. In de toekomst moeten er nog meer integraties verschijnen.

IT-teams kunnen netwerken voortaan bovendien op- en afschalen om aan de veranderende vraag binnen een bedrijf te voldoen. Een volledig fabric-netwerk is bovendien snel te installeren, waardoor de teams zich op andere projecten kunnen richten. Tot slot moet de oplossing de kosten van netwerkbeheer verlagen.

Beveiligingsupdate

We noemden de nieuwe SLX 9150 leaf switch en SLX 9250 spine switch al even. Deze switches zijn nieuw onthuld, en voldoen aan hoge beveiligingsniveaus. Beide switches zijn bijvoorbeeld TAA-compliant en ondersteunen FIPS 140-2, Common Criteria (CC), USGv6 en DoDIN APL.

De nieuwe switches zijn verder gebouwd op de Trident 3 switch ASIC’s van Broadcom. DAt betekent dat de switches dezelfde mogelijkheden voor telemetrie hebben als hyperscale cloudproviders op enterprise-niveau.