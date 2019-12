‘Nederland moet minstens 900 miljoen euro ophalen bij 5G-veiling’

De Nederlandse staat moet minstens 900 miljoen euro ophalen bij de eerste veiling van bandbreedte voor 5G-netwerken. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken stelt in een verklaring dat de eerste veiling van de 700MHz-, 1400 MHz- en 2100MHz-band op 30 juni plaatsvindt.

Reuters meldt dat Europese regeringen nog steeds worstelen met de manier waarop Huawei moet worden behandeld, tegen de achtergrond van de VS die beweren dat de apparatuur van de Chinese telecomleverancier voor spionage kon worden gebruikt. Huawei ontkent die beschuldigingen.

Keijzer stelt wel dat “kritische onderdelen van het netwerk alleen mogen worden geleverd door betrouwbare leveranciers. Uitsluiting van een onbetrouwbare verkoper kan zich voordoen als het vermoeden bestaat dat deze de Nederlandse telecommunicatie-infrastructuur kan misbruiken of buiten werking kan stellen, of als er nauwe banden zijn met buitenlandse overheden die betrokken zijn bij spionage.” Er wordt nergens direct over Huawei gesproken, maar het moge duidelijk zijn dat dat bedrijf het huidige probleem vormt.

Veiling

De veilingen zullen in een aantal rondes plaatsvinden. KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile zullen in alle waarschijnlijkheid deelnemen. De veiling van het 3,5 GHz-bereik is nog vertraagd, omdat een grondsatellietsysteem verplaatst moet worden naar een nieuwe locatie. Het netwerk zou anders verstoord worden. De veiling van 3,5 GHz wordt begin 2022 verwacht.

KPN is van plan om Huawei-apparatuur te gebruiken voor zendtorens, die het beschouwt als een “perifeer” deel van het 5G-netwerk. Wel zal het een “westerse” leverancier gebruiken voor cruciale onderdelen. De telecomgigant heeft ook gezegd dat er direct gestopt kan worden met het gebruiken van Huawei-technologie als de wet dat zou vereisen. Ook is KPN van plan om Huawei-apparatuur te verwijderen uit de cruciale delen van oudere mobiele netwerken.

De AIVD waarschuwde eerder al dat Nederland niet afhankelijk moet worden van apparatuur uit landen die een “offensieve cyberstrategie” uitvoeren. China wordt steevast beschreven als de grootste bedreiging voor industriële spionage.