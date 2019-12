Linux Foundation lanceert DENT ter verbetering van network edge

De Linux Foundation komt met het project DENT. Het project is bedoeld voor de ontwikkeling van een network operating system (NOS) voor ‘disaggregated’ netwerkswitches, die bedoeld zijn voor onder andere campusomgevingen en externe bedrijfslocaties.

De Linux Foundation wil met DENT chipfabrikanten, original design manufacturers (ODM’s), system integrators (SI’s), original equipment manufacturers (OEM’s) en eindgebruikers verenigen. Dit moet leiden tot een ecosysteem van partijen die bijdragen leveren aan een network operating system met grotere functionaliteit. De eerste use case is gericht op de retailsector; deelnemers zijn dan ook onder meer Amazon, Cumulus Networks, Delta Electronics Inc, Marvell, Mellanox en Wistron NeWeb.

Netwerkoplossingen van nu zijn specifiek ontwikkeld voor toepassingen in bepaalde markten. Ze maken daarom gebruik van niet-open chips (ASIC’s) voor package processing, evenals gesloten besturingssystemen voor het beheer van workloads en applicaties met een netwerkswitch. Disaggregation is een aanpak op het gebied van open networking, die volgens de Linux Foundation alom geaccepteerd is door beheerders van datacenters en telecominfrastructuur. Op het gebied van bedrijfsnetwerken, en meer bepaald geografisch gespreide netwerken, bestaat er nog geen oplossing voor edge-netwerken die buiten de public cloud vallen.

Onnodige complexiteit tegengaan

Netwerken voor externe campusomgevingen en winkelfilialen krijgen met DENT een simpele en betaalbare NOS-stack, gebaseerd op Linux. DENT is een open source-project om een dergelijke oplossing te ontwikkelen zonder dat er uiteindelijk ontzettend complexe abstracties uit rollen. Het initiatief maakt gebruik van de Linux-kernel, Switchdev en oplossingen van andere Linux-projecten om ervoor te zorgen dat developers met ASIC’s en chips kunnen omgaan zoals ze met andere hardware omgaan.

Nieuwe technologieën zoals 5G, de network edge, het Internet of Things (IoT)en AI gaan er volgens de Linux Foundation toe leiden dat er binnen netwerken van gebouwen, winkels en andere bedrijfslocaties sprake zal zijn van verschillende innovatieve workloads en services die zich dichtbij applicaties en eindgebruikers bevinden. Het gebruik van een op Linux/SwitchDev gebaseerde disaggregated switch moet bijdragen aan een simpelere integratie en standaardisatie van de componenten die deel uitmaken van dat type ecosysteem.