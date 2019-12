Cisco neemt low-latency netwerkbedrijf Exablaze over

Cisco kondigde plannen aan om Exablaze over te nemen. Exablaze is een Australisch bedrijf dat netwerkapparaten en chips met ultra-low-latency maakt voor financiële toepassingen, zoals de handel in aandelen.

Het Australische bedrijf heeft onder meer switches, netwerkkaarten, netwerkkabels en optische ontvangers. Het bedrijf heeft een aantal records, waaronder een layer-1-switch met de hoogst mogelijke dichtheid, en een netwerkkaart met de laagste latency.

Exablaze-adapters gebruiken Field-Programmable Gate Arrays, die intern ontworpen zijn. Het bedrijf verkoopt verder een ontwikkelaarskit die bedrijven in staat stelt om de FPGA’s zelf aan te passen voor bepaalde applicaties.

Nexus-serie

Cisco gaat de oplossingen van Exablaze integreren in de Nexus-serie van switching hardware. Het doel is om klanten binnen te halen in de financiële enterprise-sector.

“Wat betreft de high frequency trading sector is elke minuut van belang”, schreef Rob Salvagno, vice-president of business development van het bedrijf, in een blogbericht. “Door de toevoeging van het segment toonaangevende apparaten van Exablaze, met ultralage latency en FPGA-gebaseerde applicaties, aan ons portfolio, zullen klanten beter gepositioneerd zijn om hun zakelijke doelstellingen te bereiken en hun propositie te verbeteren.”

Cisco liet verder doorschemeren dat het ook andere toepassingen ziet voor de technologie van Exablaze. Onder meer toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, cloud-dataverwerking, edge-dataverwerking en telecommunicatie-infrastructuur zouden daarbij horen.

De FGPA’s van Exablaze zouden een impuls moeten geven aan de groeiende semiconductor-business van Cisco. Het bedrijf heeft eerder dit jaar al een deal afgesloten om Acacia Communications over te nemen, een fabrikant van chips voor optische netwerken. Afgelopen december heeft het verder nog een andere gelijkaardige fabrikant van chips overgenomen, namelijk Luxera.