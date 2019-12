KPN gaat internetsnelheid glasvezel verhogen

KPN komt begin volgend jaar met internetsnelheden van 1 Gbps op zijn glasvezelnetwerk. Vanaf maart 2020 komt 1 Gbps in stappen beschikbaar voor alle huishoudens met een glasvezelaansluiting van het netwerk van KPN. De 1 Gbps internetsnelheid zal in maart al voor circa 1,5 miljoen adressen met een glasvezelaansluiting beschikbaar zijn in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en een groot aantal kleinere plaatsen.



“Heel mooi dat we onze klanten toegang kunnen geven tot een razendsnelle gigabit verbinding,” aldus Babak Fouladi, Chief Technology and Digital Officer bij KPN. “ We blijven geweldige breedbanddiensten leveren en investeren in glasvezel om tot ver in de 21ste eeuw Nederland van een veilig en snel digitaal netwerk te voorzien, dat ook aan toekomstige eisen voldoet.”

Massale uitrol gepland

KPN plant om de komende jaren massaal glasvezel uit te rollen. Glasvezel levert een breedbandaansluiting van de hoogste kwaliteit en is ook het meest duurzaam: over de glasvezelkabel gaat geen stroomsignaal maar een lichtsignaal, wat veel minder elektriciteit verbruikt dan andere kabels en netwerken. De komende jaren blijft de datagroei enorm toenemen, niet alleen door steeds groter gebruik van internet en een toenemend aantal apparaten, maar ook vanwege nieuwe gebruiksdoeleinden als gaming, virtual reality en artificial intelligence. Deze ontwikkelingen worden allemaal mogelijk met glasvezel door de enorm veel hogere snelheid.

Algemeen beschikbaar

De nieuwe snelheid zal voor consumenten, zakelijke en wholesale-klanten van KPN beschikbaar worden. Particuliere en kleinzakelijke klanten met een glasvezelaansluiting kunnen via de MijnKPN-omgeving de nieuwe snelheid aanschaffen. Deze ontwikkeling wordt ook geïntegreerd in het aanbod van KPN Zakelijke Markt-diensten, evenals KPN EEN MKB en Smart Combinations.