Cisco werkt aan meer zichtbaarheid op IT-infrastructuur

Cisco heeft tijdens zijn Cisco Live-event aangekondigd bedrijven diepgaandere inzichten te bieden in alle aspecten van de IT-infrastructuur. Dit gebeurt door aan de monitoringstool AppDynamics te sleutelen en met een nieuwe Workload Optimizer-tool te komen. Het bedrijf laat aan Techzine weten dat de nieuwe inzichten moeten leiden tot real-time en geautomatiseerde trouble shooting om optimale applicatieprestaties te garanderen.

Allereerst is er de update voor AppDynamics, een zelfstandig onderdeel van Cisco dat over monitoringssoftware beschikt. De tool krijgt er de zogeheten Experience Journey Map-feature bij, welke bedoeld is om fouten met mogelijk applicatie-downtime tot gevolg te isoleren. Gebruikers krijgen hiermee automatisch inzicht in de kwaliteit van de gebruikerservaring in de bedrijfskritische applicaties. Bedrijfs- en applicatieteams moeten vanwege één overzicht van de bedrijfsprestaties, de gebruikservaring en de applicatie-prestaties beter samenwerken.

Daarnaast is er de nieuwe Cisco Intersight Workload Optimizer, dat met features komt voor workload- en kostenoptimalisatie om hybride architecturen. De tool maakt gebruik van historische en real-time kennis om potentiële problemen proactief te signaleren. Er wordt rekening gehouden met beperkingen op het gebied van prestaties, kosten en compliance. Cisco geeft aan dat de oplossing de hoofdoorzaak van zogeheten applicatiedegradatie kan aanwijzen, ongeacht op welk niveau (bijvoorbeeld op containerlaag of diep in de storage- of netwerkhardware).

Samenwerken

Tegelijkertijd laat Cisco weten dat AppDynamics en Workload Optimizer nu data uitwisselen, om de gegevens te correleren. Applicatie- en infrastructuurteams krijgen zo een gedeeld beeld van “de infrastructuurafhankelijkheden die van invloed zijn op de applicatieprestaties, de gebruikerservaring en de impact op de business”, aldus Cisco. Het gebruiken van een gemeenschappelijk tool en het delen van datasets tussen applicaties en de infrastructuur moet IT-teams gemakkelijker laten samenwerken. Infrastructuurteams moeten zo de business-eisen in real-time bijhouden en de kosten en complexiteit in de hand houden.

Cisco is van plan om de genoemde updates in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar te maken, zonder daarbij concrete data te noemen.

