VS beschuldigt Huawei van helpen Iran

De Verenigde Staten (VS) heeft wederom een aantal aanklachten ingediend tegen Huawei. Eén van de beschuldiging stelt dat de telecomprovider Iran hielp, het land waarmee Amerika een conflict heeft.

De VS wijst bij de aanklaagt op landen die sancties opgelegd hebben gekregen, waar Iran er eentje van is. Volgens de aanklacht heeft Huawei deze sancties genegeerd. Zo stelt de VS dat de telecomprovider een dochteronderneming in Iran opzette om Amerikaanse goederen, technologie en diensten te kopen en op die manier de sancties te negeren.

“Huawei hielp de Iraanse regering door surveillance-apparatuur te installeren, waaronder surveillance-apparatuur voor het monitoren, identificeren en vasthouden van demonstranten tijdens de antiregeringsdemonstratie van 2009 in Teheran”, aldus de aanklagers volgens Reuters.

De aanklagers beweren bovendien dat Huawei ten minste één burger in dienst had in Iran. Volgens de Amerikaanse wetgeving is dat verboden.

Handelsgeheimen

De nieuwe aanklachten beschuldigen de Chinese telecomprovider tevens van handelsgeheimen stelen van zes Amerikaanse techbedrijven. Deze diefstal zou betrekking hebben op de broncode van routers, antennetechnologie en robotics.

Zo wijst de aanklacht naar een situatie die plaats zou hebben gevonden in 2000. Toen zouden Huawei en dochteronderneming Futurewei Technologies Inc begonnen zijn met het misbruiken van onder meer broncode van routerbesturingssystemen en handleidingen van besturingssystemen van een bedrijf uit Noord-Californië, om vervolgens routers goedkoper te verkopen dan het Amerikaanse bedrijf.

Huawei heeft niet gereageerd op de nieuwe aanklachten, maar er is tot op heden nog geen concreet bewijs dat het bedrijf spioneert. Eerdere beschuldigingen over spionage en backdoors zijn tot op heden stellig ontkend.

