Cohesity kondigt nieuwe edge-oplossing aan voor nevenvestigingen

Cohesity heeft een nieuwe zakelijke edge-oplossing aangekondigd. De oplossing moet organisaties in staat stellen om gegevens te beheren in externe filialen (Remote Office/Branch Office – ROBO) met één software-defined platform.

De nieuwe oplossing voor ROBO combineert Cohesity-software met servers van Cisco en Hewlett Packard Enterprise (HPE). De toepassing is ontworpen voor bedrijven met een groot aantal filialen. Cohesity noemt als voorbeelden banken, retailers, ketenrestaurants, autoverhuurbedrijven, opslag en distributie, farmaceutische bedrijven en IT-services. Dat soort filialen bevatten vaak data die lokaal moeten worden beheerd, beschermd en beveiligd, zonder dat daar speciaal IT-personeel op locatie voor wordt aangesteld, meldt Cohesity.

De oplossing is ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie en moet ondernemingen in hun filialen dezelfde functionaliteit bieden als waarop ze in het datacenter vertrouwen. Volgens Cohesity is het de eerste oplossing in de branche om back-up, herstel, file- en object services en cloud archiving te combineren in één enkel platform dat is geoptimaliseerd voor ROBO-locaties.

Multi-inzetbaar

De Cohesity-oplossing voor ROBO moet problemen oplossen het gebied van administratie, latency en bandbreedte op afgelegen locaties en voldoet tegelijkertijd aan de zorgen over het verlies van data en compliance-eisen vanuit het hoofdkantoor, zo beweert het bedrijf. Eenmaal geïmplementeerd, kunnen beheerders centraal operaties uitvoeren – zoals back-up en herstel over meerdere filialen, evenals beleid invoeren dat ervoor zorgt dat een kopie van de gegevens beschikbaar is vanuit het datacenter of de cloud in geval van lokale storingen.

Het bedrijf meldt verder dat klanten Cohesity-software ook kunnen gebruiken op gecertificeerde hardware om file- en object services te bieden (bijvoorbeeld om lokale Windows file servers te vervangen) en archiveringsfuncties (inclusief goedkope cloudopslagopties) op de edge.