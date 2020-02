Netwerkmonitoringbedrijf Paessler introduceert PRTG Node-RED-Connector, een oplossing die geavanceerde monitoring naar IoT-omgevingen, IIoT-omgevingen en productieomgevingen moet brengen.

PRTG Node-RED Connector is tot nu toe alleen in beta verkrijgbaar. Beheerders van IoT-, Industrial IoT- en productieomgevingen kunnen hiermee hun apparatuur en processen integreren met de PRTG Network Monitor-software. De informatie die de Node-RED Connector verzamelt, wordt automatisch aangeleverd aan PRTG Network Monitor. Gebruikers kunnen de monitoring van hun IoT- en IIoT-omgevingen combineren met de beveiliging van hun IT-infrastructuur, als dat nodig is.

Node-RED is open source, en is ontwikkeld door het Emerging Technology Services-team van IBM. De tool voor visueel programmeren voorziet in API’s, online diensten en een web-interface voor het verbinden van IoT- en IIoT-apparaten.

Node-RED is in staat om de verzamelde monitoringdata vooraf te verwerken. Gebruikers krijgen toegang tot mogelijkheden voor data-analyse en kunnen data ook doorsturen naar PRTG met behulp van de nieuwe PRTG Node-RED Connector. Hiervoor is geen programmeerwerk vereist, alles kan volgens Paessler worden geregeld via de interface van Node-RED.

Gebruikers kunnen drempelwaarden en escalatieniveaus instellen voor het triggeren van meldingen. Verder kunnen ze dashboards en kaarten aanmaken met slepen en neerzetten en rapporten met monitoringdata genereren.

Gebruiksvriendelijkheid

De Node-RED-software biedt gebruikers verder de mogelijkheid om nodes (knooppunten) aan te klikken en verslepen om ze samen te koppelen en te integreren met de PRTG Network Monitor-software. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunnen integrators zonder programmeervaardigheden met een paar muisklikken over een werkende applicatie beschikken. Node-RED maakt het volgens Paessler dus mogelijk om in kortere tijd en tegen lagere kosten een volledig functionele applicatie te ontwikkelen. Dankzij het visuele karakter van de software weten gebruikers verder direct hoe hun applicatie er uit komt te zien en kunnen zij de onderliggende logica direct begrijpen. Verder is er directe en eenvoudige koppeling mogelijk van IoT- en IIoT-specifieke communicatieprotocollen in PRTG.