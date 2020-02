Dell komt met abonnement voor hybrid cloud op VxRail

Dell Technologies heeft vandaag een nieuwe abonnementsdienst aangekondigd voor implementaties van hybrid cloud op de Dell EMC VxRail hyperconverged infrastructure.

Het aanbod is een abonnementsdienst voor zowel hardware als software, plus services als support, implementatie en asset recovery. Dell beweert dat het aanbod het snelste hybrid cloud-model in de industrie is.

“In dit hybrid- en multicloud-tijdperk, zien organisaties cloud-dataverwerking als operationeel model en niet als een bestemming,” zegt Deepak Patil, senior vice president en general manager bij de Dell Cloud Platforms and Solutions unit. “Zij streven naar vereenvoudigde ervaringen van IT met gemeenschappelijke verrichtingen en kostentransparantie waar hun werkbelasting zich ook bevindt.

Dell meldt dat klanten kunnen kiezen uit een overeenkomst van een jaar of drie jaar, waarbij betaald wordt per maand en per node, beginnend bij 70 dollar per node per dag. De installatie zou in slechts twee weken geregeld worden.

Strategie voor hybrid cloud

De hybrid cloud-strategie van het bedrijf is gericht op het proberen om zijn datacenter- en hybrid cloudtechnologie met die van hyperscalers als AWS compatibel te maken. Centraal staat VMware, dat de software levert voor een platform dat zowel private als public cloud resources kan omvatten. VxRail is volgens Dell de keuze bij uitstek omdat het een diepe integratie met het VMware-ecosysteem mogelijk maakt.

De push naar hybrid cloud van Dell maakt deel uit van een plan om tegen 2022 het bedrijf om te vormen tot een software- en servicegerichte onderneming. Het plan houdt in dat Dell zijn volledige productportefeuille beschikbaar stelt via abonnementen en pay-per-use-aanbiedingen.