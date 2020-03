Nutanix biedt met Cloud Bundles-programma mkb’ers nieuwe opties

Nutanix komt met een nieuw programma voor het midden- en kleinbedrijf, genaamd Cloud Bundles. Het channel-aanbod combineert Nutanix-softwarelicenties die het relevantst zijn voor mkb’ers. Het programma kent drie verschillende bundels.

De Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-speler geeft aan dat het met Cloud Bundles zijn focus in de EMEA-regio wil verbreden op de mkb-markt. Volgens Nutanix is er ook onder deze groep bedrijven behoefte aan één besturingssysteem voor virtual machines, containers, bestanden, compute-resources, storage en networking.

Verschillende versies

Met de basis Cloud Bundles-versie tracht Nutanix de basisbouwstenen van zijn stack te bieden. Hierin vinden we het AOS enterprise cloud-besturingssysteem terug, alsmede de AHV-hypervisor en beheeroplossing Prism. De volgende uitvoering wordt standaard genoemd. Deze versie komt tevens met de Files-oplossing, welke bedoeld is voor file storage. Daarnaast bevat de bundel automation-opties voor beheer, met Prism Pro. Tot slot is er nog de advanced-uitvoering, waar ook bijvoorbeeld network-security en microsegmentatie van Flow in zit.

Afhankelijk van de bundel hebben gebruikers toegang tot een abonnement dat kan worden gebruikt op een infrastructuur variërend van 24 cores (drie servers) tot 192 cores (6 servers).

Cloud Bundles moet een aanvulling zijn op het mkb-aanbod van OEM-partners van Nutanix. Hierbij noemt de HCI-specialist Lenovo (Hxpedite) en Fujitsu (Value4you) als betreffende partners. Nutanix biedt de Cloud Bundles alleen aan aan nieuwe klanten. Tot 31 juli 2020 worden de bundels geleverd via het kanaal in EMEA.

Recent kondigde Nutanix nog een update voor zijn Kubernetes-beheeroplossing Karbon aan. Met die nieuwe versie focust de oplossing ook op gebruikers die niet gespecialiseerd zijn in Kubernetes.

Tip: Hybride cloud populairst in enterprise IT door grote flexibiliteit