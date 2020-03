‘Huawei verscheepte hardware uit VS naar Iran ondanks handelsverbod’

Amerikaanse technologie, die door een handelsverbod met Iran niet toegestaan was om te exporteren naar dat land, is door Huawei naar Iran verscheept vanuit China. Dit blijkt uit interne documenten van Huawei die in handen zijn van Reuters.

Het gaat om twee paklijsten uit december 2010, waarop computerapparatuur van het Amerikaanse HP te zien is. Die apparatuur was bestemd voor een Iraanse provider van mobiele telefonie. In een ander document, van twee maanden later, staat zelfs letterlijk dat er apparatuur werd geleverd “aan Teheran”.

De documenten zijn een sterk bewijs van schendingen van handelsverboden door Huawei. Het is dan ook waarschijnlijk dat de VS dit feit gaan gebruiken om te trachten om de macht van Huawei te verkleinen. De VS proberen bondgenoten al tijden te overtuigen om het gebruik van Huawei-apparatuur in hun 5G-telcosystemen te vermijden.

Telecommunicatieproject in Iran

De bestanden hebben volgens Reuters betrekking op een telecommunicatieproject ter waarde van meerdere miljoenen dollars in Iran. Dat project speelde al een grote rol in de strafzaak die Washington heeft aangespannen tegen het Chinese bedrijf en zijn financieel directeur, Meng Wanzhou. Huawei en Meng hebben de aanklachten overigens ontkend. Het zou in die zaak gaan om verschillende vormen van fraude.

De documenten worden nog niet benoemd in die zaak. Wel geven ze nieuwe details over de rol van Huawei bij het leveren van talrijke computerservers, schakelaars en ander materiaal van HP aan de Iraanse telecomprovider. Ook software van andere Amerikaanse bedrijven zou onrechtmatig geleverd zijn, waaronder software van Microsoft, Symantec en Novell.

Uit een Amerikaanse aanklacht blijkt dat de VS denken dat Huawei en Meng hebben deelgenomen aan een frauduleuze regeling om verboden Amerikaanse goederen en technologie te verkrijgen. Dit om die voor de Iraanse business van Huawei te verkrijgen. Eveneens zou er geld uit Iran zijn verplaatst, en zouden daarmee westerse banken benadeeld zijn. De aanklacht beschuldigt Huawei en Meng er letterlijk van dat ze in het geheim gebruik hebben gemaakt van een “onofficiële dochteronderneming” in Iran, genaamd Skycom Tech, om de verboden goederen te naar het land te verschepen.

Panda International

Reuters had geen toegang tot andere relevante documenten. Wel is het een interessante vondst dat de bestanden laten zien dat een ander Chinees bedrijf, Panda International Information Technology, ook betrokken was bij het verkrijgenvan hardware en software voor het Iraanse project. Panda International heeft sterke relaties met Huawei. Bovendien wordt dat bedrijf volledig gecontroleerd door een Chinees staatsbedrijf. Uit de documenten zou blijken dat Huawei Panda International heeft gebruikt om hardware en software aan te schaffen. Wie een beetje door redeneert zou een directe link tussen de schending van het handelsverbod en het Chinese regime kunnen zien, maar dat blijft tot dusver nog speculatie.

Tip: Trump maakt Huawei gevaarlijker voor Amerikaanse economie