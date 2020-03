Nokia gaat samenwerken met Intel voor 5G

Reuters meldt dat het Finse Nokia een partnerschap is aangegaan met Intel om de ontwikkeling naar 5G te versnellen, eerder werd er al een aankondiging gedaan over een soortgelijke overeenkomst met Marvell Technology.

Nokia heeft geworsteld met de langzamer dan verwachte ontwikkeling van zijn Reefshark-systeem, die één enkele chip toestaan om een volledig computersysteem te dragen (System-on-Chip/SoC). Dat zou Nokia in staat stellen om materiaal goedkoper te produceren.

“Nokia werkt met meerdere partners om zijn ReefShark-familie van chipsets te ondersteunen, die in veel basiseenheden worden gebruikt,” zei de Finse firma.

Woelige tijden bij Nokia

Het ging al langer niet geweldig bij Nokia, dus er gingen al stemmen op vanuit de VS om het bedrijf te ondersteunen met investeringen of zelfs met een overname. Dit om tegenwicht te bieden aan de macht van Huawei, dat door de VS steevast wordt beschuldigd van spionage en schendingen van handelsverboden.

De samenwerking met Intel is verder nog omgeven met onduidelijkheid, bronnen geven niet aan wat de samenwerking precies inhoudt, en of het bijvoorbeeld een eerste stap is naar een dichtere samenwerking. We zullen deze ontwikkelingen bij Techzine uiteraard blijven volgen.