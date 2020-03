‘5G nu live in 24 regio’s, in 2025 is 20 procent van verbindingen 5G’

Uit het jaarlijkse rapport van de GSMA blijkt dat 5G op dit moment in 24 regio’s live is, en dat over vijf jaar zo’n 20 procent van de mobiele verbindingen via 5G zullen verlopen. Er wordt kortom een duidelijke versnelling in de adoptie van de next-gen mobiele technologie verwacht.

Volgens de GSMA heeft 5G op dit moment een grote adoptiesnelheid: 79 exploitanten op 39 markten hebben plannen aangekondigd om commerciële 5G-diensten te lanceren vanaf 20 januari 2020. Tot nu toe verliep de adoptie nog vrij traag.

Op dit moment zijn 5G-verbindingen dan ook slechts een fractie van de markt, tegenover de huidige netwerkgeneratie (4G). Volgens het rapport van de GSMA is 4G in 2019 definitief de dominante mobiele technologie geworden. Ondertussen zijn er meer dan 4 miljard verbindingen. Onder de streep is dat goed voor 52% van de totale connecties in de wereld.

Groei blijft doorzetten

De GSMA verwacht dat ook 4G-verbindingen de komende jaren nog zullen blijven toenemen. De piek zal iets onder de 60 procent liggen in 2023. Voor 5G is de prognose dat het tegen 2025 goed zal zijn voor een vijfde (20%) van de wereldwijde verbindingen, waarbij de GSMA vooral een “bijzonder sterke” acceptatie in de meer welvarende delen van Azië, evenals in Noord-Amerika en Europa verwacht.