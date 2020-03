Mist Systems breidt analytics-mogelijkheden flink uit

Mist Systems, de WLAN-dochter van netwerkinfrastructuur- en securityspecialist Juniper Networks, heeft zijn productportfolio met uitgebreide analytics uitgebreid. Dit moet bedrijven meer inzicht geven in hun netwerken en meer informatie geven over de locatie van eindgebruikers.

De WLAN-specialist van de netwerk- en securityleverancier geeft aan dat de gelanceerde oplossing Mist Premium Analytics ervoor moet zorgen dat alle informatie van nu nog losstaande (draadloze) netwerkomgevingen, silo’s of locaties in een enkele intelligente engine terechtkomen. Hierdoor krijgen klanten een duidelijk overzicht van de status van al deze omgevingen en kunnen zij op basis daarvan verdere zakelijke beslissingen nemen.

Inzichten in prestaties en gebruikersgedrag

Meer concreet biedt de nieuwe oplossing klanten meer inzicht in de prestaties van hun WLAN-netwerken op specifieke locaties, bijkantoren of in winkelfilialen. Dit moet gebruikers helpen om een beter overzicht te krijgen van de gebruikspatronen van hun draadloze netwerken. Hiermee valt bijvoorbeeld de capaciteit van deze netwerken op- en afschalen al naar gelang de vraag.

De tool produceert verder klantspecifieke data- en analytics-rapporten. Deze rapporten zijn gebaseerd op locatiegegevens en moeten de eindgebruikers het draadloze gedrag van hun klanten en eigen medewerkers helpen te interpreteren. Op basis van deze gegevens is het bijvoorbeeld mogelijk de hoeveelheid dataverkeer op bepaalde plekken voorspellen en daarop dit aan te passen. Ook kunnen zij zo voorspellen hoeveel verkopers er op een bepaald moment en locatie nodig zijn.

Daarnaast zijn eindgebruikers in staat de met Mist PremiumAnalytics gegenereerde data vergelijken met data die derde partijen leveren. Op basis van deze vergelijkingen zijn dan ook weer beslissingen te nemen.

Presentatie van rapportering

Mist Systems geeft aan dat klanten met de nu gelanceerde oplossing tot een jaar aan data kunnen analyseren. Dit kan met aanpasbare queries en dus complete klanteigen rapportering. De oplossing presenteert de diverse inzichten in de vorm van ‘rich data visualisations’. Op deze manier zouden klanten de uitkomsten van de analytics beter kunnen begrijpen, aldus de WLAN-specialist.

Integratie met AI-Driven Network

Het is nog niet duidelijk hoe nu gelanceerde dienst straks in het AI-Driven Network zal worden geïntegreerd. De analytics- en kunstmatige intelligentie-oplossingen van het vorig jaar overgenomen Mist Systems vormen voor dit cloudgebaseerde ‘self-driving network’ van Juniper Networks de basis. Mist PremiumAnalytics is binnenkort beschikbaar.