AWS komt met goedkopere HDD-storage voor Windows File Servers

AWS biedt binnen zijn public cloudomgeving nu goedkopere op harde schijven gebaseerde storage aan voor de dienst Amazon FSx for Windows File Services. Hiermee kunnen klanten deze storage inzetten voor diverse eisen aan prestaties.

De nieuwe goedkopere storage die de techgigant nu aanbiedt voor zijn Amazon FSx for Windows File Services is nu gebaseerd op hard disks (HDD) in plaats van de eerder gebruikte standaard flash memory storage.

Concreet biedt AWS een oplossing die prestaties levert op basis van latency, troughput en I/O operaties per seconde (IOPS). Hiervoor gebruikt Amazon FSx for Windows File server een snelle in-memory cache. Dit om een zo laag mogelijke -AWS spreekt van sub-milliseconden- latency te krijgen voor data die actief worden gebruikt.

Voor data die zich niet in deze in-memory cache bevinden, bijvoorbeeld voor files die moeten worden bediend via I/O op de onderliggende storagelaag, zorgt de nu uitgebrachte oplossing voor -weer sub-milliseconde- file operations laytencies voor SSD-opslag en enkele milliseconden latency voor HDD-opslag.

Architectuur

De architectuur van een Amazon FSx is: De client compute instances -die zich zowel in AWS als on-premises kunnen bevinden- zoeken toegang tot het file system via een elastic network interface (ENI). Deze netwerkinterface bevindt zih in de Amazon VPC die je aan het file system toewijst. Achter de file system ENI bevindt zich de Windows file server die via het netwerk de data levert naar de clients die tot het file system toegang zoeken. Amazon FSx levert dus een snelle in-memory cache op deze file server om de prestaties voor de meest opgevraagde data te verbeteren. Achter de file server bevinden zich vervolgens de storage volumes, in dit geval de SSD- of HDD-schijven, die het file system hosten.

Bron: AWS

Troughput-details

Wat betreft throughput en IOPS biedt Amazon FSx file systems nu meerdere GB/s en honderdduizenden IOPS. De specifieke hoeveelheid van throughput en IOPS die workloads op een file system kunnen draaien, hangt volgens de techgigant, af van de throughput-capaciteit en de configuratie van de storagecapaciteit van het bewuste file system. Hierbij komt ook wat voor workload het betreft en wat de actieve working set van deze workload is.

De HDD-optie biedt tot 12Mbps aan throughput per TiB aan capaciteit met pieksnelheden tot 80 Mbps FSx for Windows File Server is daarnaast provisioned voor file system troughput als ook capaciteit van 8 Mbps tot 2,048 Mbps. De maximale throughput-capaciteit is 3,135 Mbps. Om deze throughput-snelheden te bereiken, gebruikt AWS FSx for Windows File Server SMB Multichannel. Dit houdt in dat er meerdere netwerkverbindingen worden gebruikt.

Kosten

De techgigant geeft aan dat bedrijven met deze vernieuwde functionaliteit veel kosten kunnen besparen op hun opslag. Volgens AWS kost single-availability Zone HDD storage nu 0,013 dollarcent per GB/maand. Multi-AZ HDD storage kost 0,025 dollarcent per GB/maand. Volgens AWS zijn dit de laagste public cloud opslagkosten voor file storage voor Windows-applicaties en workloads.