Huawei: ‘China zal terugslaan tegen nieuwe restricties vanuit VS’

Huawei wordt door de VS geweerd bij het leveren van materiaal voor 5G-netwerken, bij het leveren van smartphones aan regeringsfunctionarissen en bij samenwerkingen met Amerikaanse techgiganten. De maatregelen van de Amerikaanse regering zullen volgens Huawei zorgen voor een jaar dat ‘het lastigste tot nu toe’ zal worden. Volgens de techgigant zal de Chinese regering echter ook met tegenmaatregelen komen.

De uitspraak komt daags na de bekendmaking van de jaarcijfers van Huawei: het zwakste fiscale jaar in de afgelopen drie jaar. Bestuurslid Eric Xu meende bij de presentatie dat de Chinese regering niet vanaf de zijlijn zal blijven toekijken hoe Huawei ‘wordt afgeslacht’.

“Waarom zou de Chinese regering geen ban leggen op het gebruik van 5G-chips of basisstations met dergelijke chips van Amerikaanse fabrikanten? Ook vanwege cybersecurity-redenen.”

China zou dan wel met een reactie kunnen komen, veel zal het Huawei niet helpen. Zeker niet nadat er ook alweer geruchten klonken over nieuwe restricties die de VS wil opleggen. Zo zou het leveren van chips aan Huawei door het Taiwanese Semiconductor Manufacturing de levering moeten staken (als de VS haar zin krijgt), waardoor nog een deel van de productie van Huawei in de problemen komt. Volgens Xu zijn er echter alternatieven als dat gebeurt.

“Mocht dat scenario inderdaad uitkomen, dan kunnen Huawei en andere Chinese bedrijven kiezen om hun chips in te kopen bij Samsung uit Korea, MTK uit Taiwan en Unisoc in China.”