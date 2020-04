HPE biedt financieringsopties aan bedrijven getroffen door corona

HPE heeft 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) gereserveerd om klanten en zakelijke partners financieel te ondersteunen. Het betreft klanten wiens IT-activiteiten worden verstoord door de coronacrisis.

Het financieringsfonds van 2 miljard dollar voor klanten is bedoeld voor aankoop van apparatuur of om hun ICT-activa tegen boekwaarde te kopen. Er is ook een programma waarbij klanten in 2020 per maand slechts 1 procent van de totale waarde van nieuwe contracten hoeven te betalen. De betalingsvoorwaarden zullen vanaf volgend jaar weer terugkeren naar normaal. Financieringskosten zullen gedurende de looptijd van de actie toenemen.

“Er is een liquiditeitscrisis in het bedrijfsleven. Klanten zijn gefocust op het behouden van kapitaal, het verlagen van kosten en het beter beheren van kapitaal”, zegt Brad Shapiro, algemeen directeur van HPE Financial Services voor de Amerikaanse tak van HPE. “Tegelijkertijd worden er eisen aan hen gesteld om door te gaan met bestaande digitale transformatie-projecten. Financiering minimaliseert de cashflow in deze periode.”

Het koop op afbetaling-programma voor apparatuur is overigens niet compleet nieuw. HPE heeft de afgelopen twee jaar meer dan 600 miljoen dollar aan klantinfrastructuur gekocht, zei Shapiro. Het zijn bestaande regelingen die als het ware opnieuw gecommuniceerd worden, zodat klanten weten dat dergelijke programma’s beschikbaar zijn.

Meer voordelen

De promotie heeft voor HPE ook voordelen, het moet de beslissingen van klanten over het kopen van nieuwe apparatuur vereenvoudigen. HPE heeft, zoals veel bedrijven, zijn eigen financiële verwachtingen voor het lopende boekjaar ingetrokken vanwege onzekerheden door het coronavirus.

Andere aanbiedingen die het bedrijf biedt, zijn onder meer een gefaseerd implementatieprogramma waarmee klanten systemen kunnen configureren en invoeren voordat ze ervoor betalen. Ook is refurbished apparatuur voor een korte periode van maximaal 12 maanden te huren.

Het bedrijf biedt ook aan om tweedehands verworven computers op te knappen en deze via channelpartners op een huur-, koop- of leasebasis beschikbaar te stellen. “Klanten hebben moeite om computers te vinden, dus we zien een piek in de vraag naar gebruikte producten. De opgeknapte apparatuur is in topconditie”, aldus Shapiro.