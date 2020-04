‘Google werkt aan eigen chips voor Pixel-telefoons en Chromebooks’

Google zou werken aan processoren voor toekomstige Pixel-telefoons en Chromebooks. Hiermee volgt het bedrijf zijn grote concurrenten Samsung en Apple die al langer hun eigen chips maken.

Volgens Axios heeft Google ‘aanzienlijke vooruitgang’ geboekt met het ontwerpen van een eigen processor. De chip, met de codenaam Whitechapel, zou geproduceerd worden op Samsung 5nm-procedé. Samsung produceert al langer zijn eigen chips, Exynos, die te vinden zijn in Galaxy-telefoons en heeft Apple ook geholpen bij het produceren van A-serie processoren voor iPhones.

Het is nog onduidelijk welke voordelen de Google-processor precies te bieden heeft. Axios meldt dat het niet alleen een acht-core chip is, maar dat het ook hardware bevat voor Google’s machine learning-technologie en verbeteringen bevat voor Google Assistant. De nieuwe Pixel-telefoon met de chip zou misschien in 2021 op de markt verschijnen.

Eerdere Pixels bevatten speciale chips zoals de Pixel Visual Core om te helpen met fotografie, en de Pixel 4 van vorig jaar had een geüpgradede chip genaamd de Pixel Neural Core, die was ontworpen om zijn machine learning en fotomogelijkheden te verbeteren. Alle eerdere Pixel-telefoons worden aangedreven door Qualcomm-processors.