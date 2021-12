Twee zendmasten in Gelderland in brand gestoken

Zendmasten in Nederland zijn opnieuw doelwit van brandstichting. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn zendmasten in het Brabantse Beekbergen en Loenen langs de A50.

Basisstations en zendmasten voor mobiele diensten zijn sinds de afgelopen jaren regelmatig het doelwit van brandstichting. Vorig jaar gingen op tientallen plekken in Nederland zendmasten in vlammen op. Afgelopen nacht was het na een betrekkelijk lange periode van stilte weer raak. Langs de A50 gingen, zo bericht NU.nl, werden twee verschillende 5G-zendmasten in brand gestoken. De locaties van deze zendmasten bevonden zich in Beekbergen en in het iets verderop gelegen Loenen.

De mast in Loenen kon, dankzij oplettendheid van passanten, op tijd worden geblust. De mast bij Beekbergen ging wel in vlammen op.

Angst voor 5G

De oorzaak van de brandstichtingen zou angst voor de komst en uitrol van 5G zijn. Verschillende groepen denken, volgens de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), dat 5G-technologie schadelijk voor de gezondheid is. Verschillende onafhankelijke onderzoeken hebben echter aangetoond dat dit niet het geval is.

Grote gevolgen

Aanvallen op zendmasten kunne grote gevolgen hebben voor de nationale veiligheid. Niet alleen kan het mobiele telefoon- en dataverkeer hierdoor ernstig worden ontregeld, ook zijn hulpdiensten hierdoor minder goed bereikbaar.

