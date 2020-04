Meerdere zendmasten afgebrand tijdens paasweekend

Meerdere zendmasten zijn tijdens het paasweekend beschadigd door brand. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt nu de toedracht van de branden. Er is veel om 5g te doen de laatste dagen sinds er een gerucht is ontstaan dat er een link is tussen 5G en het coronavirus.

In Noord-Brabant werden de meeste 5G-masten in brand gestoken. In de nacht van vrijdag op zaterdag stonden twee zendmasten in Veldhoven in brand. Diezelfde nacht moest de brandweer ook twee zendmasten in het Noord-Brabantse Oudenbosch blussen die dicht bij elkaar stonden. In Tilburg ontdekte een voetganger dat een kast van een 5G-zendmast beschadigd was. Op de kast na valt de overige schade mee. Het vuur was al gedoofd toen de schade ontdekt was.

Ook buiten Noord-Brabant was het raak zoals op maandagavond in Almere waar twee zendmasten in brand stonden. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om kleine branden die snel geblust werden. De schade en wat voor type zendmasten het betreft, is niet bekend. In Groningen stak een man vrijdagavond een zendmast in brand met benzine. De dader werd door een voorbijganger betrapt en vluchtte daarna in een auto.

Het in brand steken van zendmasten kan leiden tot verminderde mobiele bereikbaarheid. Dit kan ervoor zorgen dat 112 niet meer gebeld kan worden en dusdanig gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

5G-activisme

5G is de vijfde generatie mobiele netwerken. Het nieuwe netwerk is sneller, betrouwbaarder en kan meer data aan dan het 4G-netwerk. Toch zijn er veel mensen die het 5G-netwerk liever niet in actie willen zien. Critici denken dat de straling van de masten wel eens schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Ook zijn er complottheorieën online te vinden die een link leggen tussen het nieuwe 5G-netwerk en de opkomst en verspreiding van het coronavirus. Zo zou de straling van 5G het immuunsysteem kapotmaken, waardoor een normale verkoudheid verder is ontwikkeld tot het coronavirus.

Stralingsexperts hebben al meerdere malen gezegd dat het 5G-netwerk geen risico vormt voor mensen. Eerder zijn er al meerdere masten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk in brand gestoken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vindt de ‘extremistische protestacties’ zoals sabotage en brandstichting van de afgelopen dagen een ‘zorgelijke ontwikkeling.’ De NCTV staat in nauw contact met de politie, diensten en providers en monitort de situatie.