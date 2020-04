Samsung werkt samen met Xilinx aan chips voor 5G-netwerk

Xilinx gaat samenwerken met Samsung om chips te leveren voor 5G-netwerken. De nieuwste set chips van Xilinx, de Versal Adaptive Computer Acceleration Platform (ACAP) past goed bij opkomende 5G-netwerken, zeggen de bedrijven.

De Versal ACAP-chips van Xilinx bieden een universeel, flexibel en schaalbaar platform dat aan de eisen van meerdere operators in meerdere regio’s kan voldoen. De bedrijven geven aan dat de manier waarop sommige protocollen worden geïmplementeerd enigszins rommelig kan zijn. Juist daarom is het cruciaal om gebruik te maken van chips die makkelijk aan te passen zijn.

5G werkt via beamforming, waardoor meerdere gegevensstromen tegelijkertijd kunnen worden verzonden naar meerdere gebruikers met hetzelfde spectrum. Voor traditionele FPGA’s is het een enorme uitdaging om optimaal aan de eisen van beamforming te voldoen. Maar de Versal ACAP’s van Xilinx bieden een uitzonderlijke computerdichtheid bij een laag stroomverbruik om de realtime signaalverwerking met een lage reactietijd uit te voeren die is vereist voor beamforming.

Samsung verwacht dat de samenwerking tussen het Zuid-Koreaanse bedrijf en Xilinx het begin is van een ‘nieuwe 5G-era’. “Met de toepassing van het geavanceerde platform van Xilinx verwachten we de 5G-prestaties te verbeteren en onze leidende marktpositie te versterken“, aldus Jaeho Jeon, executive vice president en hoofd van research & development van Samsung.

De eerste Versal ACAP-apparaten zijn verzonden naar klanten met vroege toegang en zullen algemeen beschikbaar zijn in het vierde kwartaal van 2020.

5G-snelheidsrecord

Samsung heeft de laatste maanden een sterke positie op de 5G-markt weten te bemachtigen. Het bedrijf heeft eerder deze week nog bekendgemaakt dat het twee apparaten tegelijk heeft voorzien van een verbinding met een downlink van 3,4 Gbps via 5G. Samsung bereikte de snelheden door gebruik te maken van de 5G New Radio Access Unit, een zendmast gemaakt voor mmWave-5G dat ze vorig jaar hadden aangekondigd. Ook is gebruikgemaakt van carrier aggregration en MU MIMO-technologie om op een gecombineerde pieksnelheid van 8,5 Gbps uit te komen. Hiermee sneuvelde het vorige ‘snelheidsrecord’ van Ericsson van 3,7 Gbps op één apparaat in plaats van twee apparaten.