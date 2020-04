Vodafone lanceert vandaag 5G-netwerk in Nederland

Vodafone start als eerste provider in Nederland met 5G. Het nieuwe netwerk is vanaf vanavond beschikbaar in de Randstad en delen van Noord-Brabant. Volgens Vodafone is eind juli de rest van Nederland aan de beurt.

De uitrol is onverwacht aangezien de eerste 5G-veiling in Nederland nog moet plaatsvinden op 30 juni. Vodafone gebruikt bestaande 4G-frequenties nu ook voor 5G om de 5G-veiling te omzeilen. De techniek die Vodafone gebruikt heet spectrumdelen en wordt mogelijk gemaakt door netwerkpartner Ericsson. Het slimme netwerk kiest voor 4G of 5G, afhankelijk van de mogelijkheden van het toestel. Buiten 5G-dekkingsgebied schakelt de telefoon automatisch over naar 4G. De mobiele zendmasten van Vodafone zijn afgelopen jaren al gemoderniseerd met het oog op het nieuwe netwerk.

Bovendien heeft Vodafone vorige maand 5G in zijn mobiele abonnementen opgenomen. Ook zijn er inmiddels een aantal toestellen geschikt voor 5G, zoals de Samsung Galaxy S20 en de Oppo Find X2. Vodafone belooft klanten downloadsnelheden van maximaal 1 gigabit per seconde, ruim drie keer zo veel als de maximale downloadsnelheid van 4G-gebruikers. In het begin zal de daadwerkelijke snelheid slechts tien procent hoger zijn.

Zendmasten in brand gestoken

Maandagavond heeft er weer een brand gewoed bij een zendmast, deze keer in het Flevolandse Swifterbant. De brand is snel geblust door de brandweer. Inclusief deze brand zijn er nu 22 brandstichtingen bij zendmasten gemeld in drie weken tijd. Forse schade aan zendmasten kan ernstige gevolgen hebben voor de bereikbaarheid in de regio. Dit kan ervoor zorgen dat de hulpdiensten (112) niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Premier Mark Rutte heeft zich al eerder uitgesproken tegen het in brand steken van zendmasten.

5G-activisme

5G is de vijfde generatie mobiele netwerken. Het nieuwe netwerk is sneller, betrouwbaarder en kan meer data aan dan het 4G-netwerk. Toch zijn er veel mensen die het 5G-netwerk liever niet in actie willen zien. Critici denken dat de straling van de masten wel eens schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Ook zijn er complottheorieën online te vinden die een link leggen tussen het nieuwe 5G-netwerk en de opkomst en verspreiding van het coronavirus. Zo zou de straling van 5G het immuunsysteem kapotmaken, waardoor een normale verkoudheid verder is ontwikkeld tot het coronavirus. Stralingsexperts hebben al meerdere malen gezegd dat het 5G-netwerk geen risico vormt voor mensen.