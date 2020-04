Rutte: Stop met in brand steken van zendmasten

Premier Mark Rutte heeft zich vrijdagmiddag tijdens een persconferentie uitgesproken tegen het in brand steken van zendmasten. De afgelopen weken zijn er zeventien zendmasten in brand gestoken.

“Stop hiermee”, zei Rutte. “Dit is van groot belang. Het is letterlijk levensgevaarlijk. Zeker nu er zoveel druk op onze hulpdiensten ligt, is dit onacceptabel.” Het in brand steken van zendmasten kan er toe leiden dat het telefoonverkeer in een regio plat komt te liggen. “Dit raakt niet alleen onze telefoons, maar ook onze hulpdienst”, benadrukt Rutte.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus benadrukte eerder ook al de absurditeit van de situatie. Hij sprak over ‘een aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving.’ De politie spreekt van een zorgelijke en onacceptabele situatie. Mensen worden door de politie opgeroepen om zendmasten in de buurt in de gaten te houden en de betrokken instanties inschakelen als er brand wordt gesticht.

In het geval van brand bij een zendmast is er tijdelijk geen telefonisch bereik in een gebied van vijf kilometer rondom de mast. Ook is het mogelijk dat het noodnummer 112 niet bereikt kan worden.

5G-zendmasten

Vrijdagnacht zijn er opnieuw twee zendmasten doelwit geweest van brandstichting. Het gaat om twee masten op het dak van een parkeergarage in Amsterdam-West. Een zendmast vloog daadwerkelijk in vlam en kon, nadat het vuur om 05.00 uur werd ontdekt, snel geblust worden. De politie roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag was het ook raak toen een C2000-zendmast in Spijkenisse in brand was gestoken. De C2000-zendmasten worden door hulpdiensten gebruikt om veilig te kunnen communiceren.

Vrijdagnacht meegerekend hebben zeventien zendmasten in Nederland schade opgelopen door brandstichting. Vaak betreft het 5G-zendmasten die zijn geïnstalleerd om het nieuwe 5G-netwerk operationeel te maken. Juist om die 5G-zendmasten is de laatste weken zo veel om te doen. Critici denken dat de straling van de masten wel eens schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu.

Ook zijn er complottheorieën online te vinden die een link leggen tussen het nieuwe 5G-netwerk en de opkomst en verspreiding van het coronavirus. Volgens deze theorieën zou de straling van 5G het immuunsysteem kapotmaken, waardoor een normale verkoudheid verder is ontwikkeld tot het coronavirus. Stralingsexperts hebben al meerdere malen de link tussen het coronavirus en 5G ontkracht en geven verder aan dat het 5G-netwerk geen risico vormt voor mensen.