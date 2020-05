Pure Storage onthult Purity 3.0 voor FlashBlade

Pure Storage komt met een nieuwe versie van Purity, de software die de all-flash storagesystemen FlashBlade ondersteunt. Versie 3.0 komt met nieuwe functionaliteit voor data management, in de vorm van een replicatietool waarmee record eenvoudiger te verplaatsen zijn.

Objectdatasets zoals sensormetingen en images kunnen nu worden gedupliceerd naar AWS’ S3-object storage service, zodat de data toegankelijk is voor cloud-applicaties. Beheerders kunnen voor het managen van file data functionaliteit inzetten voor backup-doeleinden. In de nieuwe versie is het mogelijk om records uit een FlashBlade-implementatie in een ‘alleen lezen’-formaat te repliceren naar externe backup-omgeving.

Snapshot rollbacks

De file mananement-mogelijkheden van Purity worden ook uitgebreid met de nieuwe functie snapshot rollbacks. Als bestanden per ongeluk worden verwijderd door een medewerker of om een andere reden verloren gaan, kunnen beheerders een historische snapshot in hun FlashBlade-implementatie selecteren en terugrollen naar die versie.

Purity 3.0 komt met nog een reeks andere functionaliteit om de integriteit van record te waarborgen. De software biedt nu audit logs voor het monitoren en ondersteunen van het SNMP-netwerkprotocol. Hierdoor zou FlashBlade beter overwegkunnen met infrastructuurmonitoringsoplossingen die SNMP gebruiken om data te verzamelen. Pure Storage heeft ook ondersteuning voor NFS v4.1 Kerberos toegevoegd. Bedrijven kunnen nu deze authenticatietool gebruiken om gebruikers die data in bestandssystemen op basis van NFS v4.1 openen te verifiëren.

FlashBlade

FlashBlade is een serie compacte flash systemen ontworpen voor het opslaan van ongestructureerde informatie geformatteerd als objects of files. De productlijn richt zich voornamelijk op prestatie-intensieve use cases zoals machine learning en analytics.

Een enkele chassis net zo groot als een standaard four-rack-unit server biedt plaats aan maximaal 15 FlashBlade-modules. Volgens Pure Storage kan een 150-module-cluster 24 input/output operations per seconde uitvoeren met behulp van de Purity-software.

