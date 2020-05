Onderzoekers claimen snelste internetsnelheid ooit

Met een snelheid van 44,2 terabit per seconde menen Australische onderzoekers de hoogste internetsnelheid ooit te hebben behaald. Middels een zogeheten micro-comb werden voorgaande records voorbij gegaan.

Onderzoekers van de universiteit van Monash, Swinburne en RMIT bundelden hun kennis om de micro-comb te gebruiken voor de hoge internetsnelheid. Volgens het team zou een micro-comb voorheen hebben bestaan uit 80 lasers, waardoor het apparaat aanzienlijk kleiner en lichter is dan de huidige hardware die wordt gebruikt.

Het downloaden van duizend HD-films zou met de het apparaat binnen een seconde kunnen worden gedaan, maar de onderzoekers hopen in de komende jaren nog een schepje bovenop het record te doen.

“Dit onderzoek toont aan wat we met de reeds bestaande optische kabels kunnen bereiken. Het gaat niet alleen om Netflix, maar om een veel grotere schaal wat betreft de data die kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en toekomstige vervoersmiddelen”, aldus de onderzoekers.

De snelheid van 44,2 terabit per seconde werd behaald over een afstand van 76,6 kilometer: de afstand tussen de campus van RMIT en Monash University. De onderzoekers verwachten dat de nieuwe tech geïmplementeerd kan worden in huidige infrastructuren zonder al te hoge kosten. In de toekomst moet het project opgeschaald worden naar tientalen terabytes per seconde aan datatransfer. Met de behaalde snelheid zou het al mogelijk zijn om alle data die door 1,8 miljoen inwoners in Melbourne wordt verplaatst gedurende de drukste momenten van een dag aan te kunnen.