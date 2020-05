Arm presenteert nieuwe processors, GPU’s en een NPU

Arm heeft een nieuwe lijn van Cortex mobiele processors, Mali grafische processors en een Ethos Neural Processing Unit (NPU) gelanceerd. Hiermee kunnen smartphones en andere mobiele devices straks hogere prestaties halen en meer efficiëntie bereiken.

De chipsetfabrikant lanceert de nieuwe modellen CPU’s, GPU’s en NPU om smartphones en andere mobiele devices voor te bereiden op de nieuwe technologieën en ervaringen die op eindgebruikers afkomen. Denk daarbij aan de komst van 5G en het gebruik van kunstmatige intelligentie voor diverse applicaties. Smartphones moeten, aldus de fabrikant, erop voorbereid zijn om deze diensten en toepassingen met betere prestaties en efficiëntie te kunnen leveren.

Cortex CPU’s

Concreet gaat het nu om de introductie van de Cortex-A78- en Cortex-X1-CPU’s. De A78 is naar eigen zeggen de meest efficiënte Cortex-A-CPU van dit moment. De Cortex-A78 CPU biedt 20 procent meer dan de huidige Cortex-A77 CPU en neemt ook minder ruimte in beslag dan de voorafgaande CPU. Dit komt doordat de A-78 CPU over een 15 procent kleiner Octa-core-cluster beschikt. De CPU is vooral geschikt voor voor 5G-diensten, onder meer aankomende opvouwbare toestellen kunnen er gebruik van maken.

Cortex-X Custom Program

De Cortex-X1 is het eerste product dat voortkomt uit het zogenoemde Cortex-X Custom Program. In dit programma werkt Arm samen met partners om Cortex-processors op maat te ontwikkelen buiten de standaard roadmap voor deze chipsets. Denk daarbij aan mobiele processors die meer flexibiliteit hebben en kunnen worden opgeschaald tot hogere prestaties.

De nu uitgebrachte Cortex-X1 is op dit moment de meest krachtige Cortex-processor. De Cortex-X1 heeft volgens de fabrikant tot 30 procent meer piekperformance dan de huidige Cortex-A77. De X1 is vooral bedoeld voor de high-end flagship smartphonemodellen en devices met grotere schermen, zoals tablets.

Twee nieuwe Mali- GPU’s

Naast de Cortex-processors, heeft Arm ook een tweetal Mali-GPU’s, de Mali-G78 en de Mali-G68, gelanceerd. De Mali-G78 moet straks vooral eindgebruikers een betere ervaring bieden voor onder meer cross-platform gaming. De GPU heeft 25 procent betere grafische prestaties dan de voorafgaande Mali-G77 en ondersteunt tot maar liefst 24 cores. Daarnaast kan Valhall gebaseerde GPU met Async-technologie meer schaalbaarheid bieden en meer besparen op energiegebruik.

De Mali-G68 GPU is speciaal ontwikkeld voor mid-market devices. De GPU ondersteunt tot zes cores, maar beschikt veder wel over alle andere eigenschappen van de Mali-G78. Dit moet eindgebruikers van mid-range smartphones en mobiele devices wel de grafische gebruikservaring bieden die van high-end-modellen kan worden verwacht, aldus Arm.

NPU voor ML-toepassingen

Chipsetfabrikant Arm heeft naast de CPU’s en GPU’s ook nog een Neural Processing Unit (NPU) gepresenteerd, de Ethos-N78 NPU. Deze NPU moet onder meer op machine learning gebaseerde toepassingen gaan ondersteunen. Denk hierbij aan mogelijke Augmented Reality (AR)-applicaties of smart home hubs.

Vergeleken met de N77-voorganger heeft de Ethos-N78 NPU twee keer zoveel piekperformance. Daarnaast is het ook nog eens 25 procent efficiënter dan de N77, zodat het meer prestaties kan leveren vanuit hetzelfde gebied. De Arm Ethos-N78 NPU is beschikbaar in meer dan 90 unieke configuraties. Dit biedt partners de mogelijkheid om deze NPU in te zetten voor hun specifieke toepassingen.