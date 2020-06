‘Ondernemers: 5G en wifi 6 cruciaal voor bedrijfsleven in drie jaar’

Volgens een enquete van Deloitte onder CEO’s en C-level managers van grote IT-bedrijven zijn 5G en wifi 6 over drie jaar cruciaal voor het bedrijfsleven. De ondervraagden verwachten dat het het bedrijfsleven grondig zal transformeren de komende jaren.

Van de ondervraagden denkt 86 procent dat het hun organisatie volledig zal veranderen. 79 procent denkt daarnaast ook dat het de industrie in zijn geheel zal transformeren. Hierbij werd 5G net iets vaker genoemd als belangrijkste technologie voor de komende jaren.

Van de 415 ondervraagde organisaties wordt er bij 57 procent al ingezet naar de overgang naar een van deze technieken. 37 procent is bezig om dit binnen een jaar uit te gaan rollen.

Het onderzoek liep in het eerste kwartaal van 2020, dus het is mogelijk dat er door de coronacrisis het een en ander stil is komen te liggen. Daarnaast kunnen financiële gevolgen van de crisis ervoor zorgen dat de uitrol van een nieuwe technologie in de bedrijfsprocessen wordt vertraagd.

Eerder gaf Telecomcollectief 3GPP al aan dat er twee essentiële releases voor de 5G standaard zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Dit kan de uitrol van 5G mogelijk iets vertragen.