VMware ondersteunt vSphere 6.7 tot eind 2022

VMware heeft aangekondigd de ondersteuningsperiode voor vSphere 6.7 elf maanden te verlengen. Oorspronkelijk was de End of General Support (EoGS)-datum vastgesteld op 15 november 2021. Dit is nu vooruitgeschoven naar 15 oktober 2022.

Paul Turner, VP Product Management, Cloud Platform Business Unit van VMware licht in een blogpost toe waarom de ondersteuningsperiode wordt verlengd. Hij geeft aan dat het uitdagende tijden zijn in verband met het coronavirus. Veel klanten zouden contact opgenomen hebben met het bedrijf om te delen hoe de pandemie invloed heeft gehad op hun onderneming. Over het algemeen zouden klanten te maken hebben met instabiliteit. Voorbereidingen voor een upgrade naar het nieuwere vSphere 7.0 zouden daarom op het moment niet haalbaar zijn.

VMware geeft aan dat het bedrijf toegewijd is aan het produceren van kwalitatief hoge producten om op de lange en korte termijn de behoeften van klanten te voorzien. Dat betekent ook luisteren naar deze klanten en met het oog hierop is besloten om de ondersteuningsperiode van vSphere 6.7 te verlengen. Overigens zou de originele End of Technical Guidance (EoTG) datum van 15 november 2023 blijven staan. Ook de ondersteuningsperiodes met betrekking tot andere vSphere-producten zouden onveranderd blijven.

VMware vSphere 7.0

Na het verlopen van de ondersteuningsperiode van vSphere 6.7 zouden gebruikers zoals gezegd over kunnen stappen naar vSphere 7.0. Deze versie van het platform werd eerder dit jaar uitgebracht en komt met belangrijke nieuwe updates. Zo zouden gebruikers moderne gecontaineriseerde applicaties meteen in vSphere kunnen draaien. Ook zou de veiligheid omhoog geschroefd zijn en zouden er nieuwe operationele mogelijkheden zijn, zoals workload-oriented Distributed Resource Scheduler (DRS).

Naast vSphere 7.0 zouden klanten ook kunnen kiezen voor een reeks lower-end oplossingen. Onlangs liet VMware-CEO Pat Gelsinger tijdens de Bank of America 2020 Global Technology Conference weten dat het bedrijf bezig is met nieuwe korte termijn credit card-gebaseerde oplossingen. VMWare hoopt dat deze lower-end mogelijkheden de adoptie van zijn producten zal vergroten.

