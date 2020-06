Dell Technologies introduceert storage voor ongestructureerde data

Dell Technologies heeft onlangs zijn Dell EMC PowerScale-storagesystemen gepresenteerd. Deze systemen zijn vooral geschikt voor het beheren van ongestructureerde data in verschillende omgevingen.

Het nu gepresenteerde Dell EMC PowerScale-portfolio is een combinatie van de beste hard- en software-oplossingen en -toepassingen die de leverancier kan bieden voor het beheer van ongestructureerde data.

Met de storagesystemen wordt het voor bedrijven straks eenvoudiger deze soort data te beheren in on-premise datacenters, in edge-omgevingen en in public cloudomgevingen. Vooral bedrijven die vaak met ongestructureerde data te maken krijgen, zoals in de olie- en gassector, de transportsector en mediabedrijven, kunnen hier flink van profiteren volgens Dell Technologies.

Hardware

Concreet bestaat het Dell EMC PowerScale-portfolio uit 1U op Dell EMC PowerEdge gebaseerde nodes in combinatie met Dell EMC Isilon all-flash storage en hybrid en archiverings nodes die op het besturingssysteem Dell EMC PowerScale OneFS versie 9,0 draaien. De PowerScale clusters zijn beschikbaar van 11 TB tot 50 PB aan raw capacity. Daarnaast kunnen nodes binnen een minuut worden toegevoegd aan PowerScale of bestaande Isilon clusters. De PowerScale-systemen beschikken ook over een programmeerbare infrastructuur met container frameworks.

Software-oplossingen

Softwarematig bestaat het PowerScale-portfolio aan storagesystemen uit het al hierboven genoemde OS PowerScale OneFS dat onder meer de Isilon-systemen aanstuurt. Het besturingssysteem beschikt daarnaast over verbeterede technologie voor datareductie, toegang tot AWS S3 objects en ondersteuning voor beheersoftware als Red Hat Ansible, Red Hat OpenShift en Kubernetes. PowerScale OneFS versie 9.0 ondersteunt meerdere protocollen.

Daarnaast beschikken de systemen over diverse automatiseringstools om bronnen te distribueren en meer flexibele failover policies mogelijk te maken. Op deze manier kan de beschikbare storage beter worden gebruikt.

Verder is de onlangs gelanceerde Dell EMC Data IQ software aan het PowerScale-portfolio toegevoegd. Deze software moer onder meer data binnen private en public cloudomgevingen zichtbaar maken.