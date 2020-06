Nutanix updatet Desktop-as-a-Service (DaaS)-oplossing Xi Frame

Nutanix heeft een update gegeven aan zijn Desktop-as-a-Service (DaaS)-oplossing Xi Frame. De updates moet klanten meer functionaliteit bieden voor onder meer een verbeterde beveiliging, meer flexibiliteit en meer beschikbaarheid.

De DaaS-oplossing van Nutanix Xi Frame is een cloudgebaseerde dienst die bedrijven helpt virtuele applicaties en desktops te draaien op iedere infrastructuur. Of dit nu on-premise is met Nutanix AHV of in de hyperscale public cloudomgevingen van Microsoft Azure, Google Cloud Platform en AWS. Xi Frame maakt, aldus de Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-leverancier, het uitbreiden van werken op afstand gemakkelijker terwijl het ‘on-the-fly’ een veilige virtuele werkomgeving biedt voor zowel werknemers als klanten. Daarnaast helpt de DaaS-oplossing organisaties de overhead te minimaliseren voor beheer van hun desktop- en app-implementaties.

Verbeteringen aan functionaliteit

De nu toegevoegde functionaliteit omvatten een aantal oplossingen en toepassingen, zoals een verbeterde ervaring op Nutanix AHV. Hiervoor is nu de Streaming Gateway Appliance (SGA), een veilige reverse-proxy die de Frame Remoting Protocol (FRP) ondersteunt, toegevoegd.

Daarnaast worden Enterprise Profiles nu meer ondersteund. Xi Frame ondersteunt nu zakelijke gebruikersprofielen voor situaties waarbij desktops aan domeinen zijn gekoppeld. Eerder was deze feature alleen beschikbaar voor domain-joined vm’s. De verbeterde flexibiliteit zorgt ook voor meer gebruiksmogelijkheden voor de DaaS-oplossing. Klanten kunnen de ingebouwde zakelijke profieleigenschappen met een enkele klik inzetten. Hiervoor wordt samengewerkt met de adaptive workspace managementleverancier Liquidware.

Progressive Apps

Verder worden nu Progressive Apps beter ondersteund. Xi Frame ondersteunt nu automatische conversie van Windows-applicaties naar cross-platform Progressive Web Apps (PWA). PWA ’s zijn webapplicaties die normaal via webpagina’s of websites in een browseromgeving worden geleverd, maar die ook het uiterlijk en gebruiksgemak van native geïnstalleerde applicaties bieden. Na installatie van PWA’s kunnen gebruikers toegang tot de applicaties krijgen zonder een browser te gebruiken. Windows-applicaties die door Xi Frame vanuit de cloud worden gestreamd, kunnen zo lokaal draaien op Windows-devices, Chromebooks, Macs en andere niet-Windows devices. Op deze manier overbrugt Xi Frame de kloof tussen traditionele Windows software en moderne webapplicaties, aldus Nutanix.

Als een PWA eenmaal is ‘geïnstalleerd’, kunnen gebruikers toegang tot software krijgen zonder gebruik te hoeven maken van de browser. Zij hoeven simpelweg op het app-icoon te klikken. Omdat de technologie platformonafhankelijk is, betekent dit. PWA is een pionier in het uitvoeren van Windows-software in een browser en daarmee een voorbeeld van hoe Xi Frame de kloof tussen traditionele Windows-software en moderne webapplicaties overbrugt.

Beschikbaarheid

De nieuwe Xi Frame-functionaliteit is per direct beschikbaar. Nutanix Xi Frame is nu ook beschikbaar voor regionale datacenters in Zuid-Afrika, Frankrijk, Hongkong, Finland, Japan, Zuid-Korea, Australië en de Verenigde Staten. Hierdoor is de DaaS-oplossing, in samenwerking met Microsoft Azure, Google Cloud Platform en AWS, nu beschikbaar op 69 datacenter-locaties wereldwijd.

