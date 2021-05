Lenovo en Nutanix introduceren Hosted Desktops-service

Lenovo en Nutanix hebben een As-as-Service-oplossing aangekondigd voor Hosted Desktops. De dienst combineert de serverhardware van Lenovo met het DaaS-aanbod van Nutanix.

Het nieuwe product krijgt de naam Lenovo Truscale voor Hosted Desktops met Nutanix. Hierbij draaien de DaaS-diensten van Nutanix op Lenovo Truscale. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende client-devices van Lenovo, zoals thin clients en pc’s. Er is ook keuze uit verschillende virtuele desktopomgevingen, waaronder Citrix. Het geheel draait op de ThinkAgile HX series van Lenovo en wordt als een maandelijks contract aangeboden.

Drie specifieke voordelen

Lenovo claimt dat het pakket drie specifieke voordelen biedt. Zo moet een dergelijke complete oplossing met voorspelbare maandelijkse kosten het geheel een stuk eenvoudiger en overzichtelijker maken. Ook moet het zorgen voor hogere productiviteit, aangezien het beheer wordt overgenomen door het serviceteam van Lenovo. Ook is het systeem zeer betrouwbaar, wat moet bijdragen aan een afname van beheerkosten tot wel 62 procent.

Toenemende eisen van werken op afstand

“Veel organisaties moderniseren hun IT-infrastructuur om te voldoen aan de toenemende eisen die het werken op afstand aan hun IT-systemen stelt”, aldus Kirk Skaugen, Executive Vice President van de Lenovo Group en President van Infrastructure Solutions Group. “We zien een verschuiving waarbij klanten meer geïnteresseerd zijn in as-a-service-modellen om de investering die gepaard gaat met het snel upgraden van hun IT-systemen te helpen compenseren. De samenwerking van Lenovo met Nutanix biedt klanten een veiligere, Hosted Desktop as-a-service-oplossing die gemakkelijk te beveiligen, te implementeren en te beheren is met minimale initiële kosten.”

Hybride werken wordt de standaard

“Terwijl organisaties wereldwijd op zoek zijn naar een manier om ook na de pandemie door te gaan, kunnen technologiepartners hen helpen de toekomst van het werk te omarmen en te profiteren van een hybride werkmodel dat de standaard zal worden voor veel organisaties”, zegt Tarkan Maner, Chief Commercial Officer bij Nutanix. “Lenovo’s strategische samenwerking met Nutanix biedt klanten een end-to-end-oplossing – van de hybride clouddatacenters tot digitale werkomgevingen – die organisaties een vereenvoudigd consumptiemodel biedt via Lenovo TruScale Infrastructure Services. Daarnaast biedt het de flexibiliteit, schaalbaarheid, prestaties en security die nodig zijn om de uitdagingen van een gedistribueerde workforce het hoofd te bieden.”

Lenovo TruScale for Hosted Desktops is per direct verkrijgbaar.

