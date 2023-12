Dankzij een investering van 600 miljoen euro vanuit Google zal er in Winschoten een nieuw datacenter gerealiseerd worden.

Google stelt dat het inmiddels 3,8 miljard euro heeft geïnvesteerd in datacentra en de gerelateerde digitale infrastructuur van Nederland. In Eemshaven en Middenmeer zouden er tegenwoordig 670 directe banen gecreëerd zijn. De nieuwe locatie in Winschoten moet daar “tientallen” aan toevoegen.

“Ongekende betrokkenheid”

Wethouder van de gemeente Oldambt Erich Wünker (Economische Zaken en Financiën) zegt het mooi te vinden dat er inmiddels zichtbaar wordt gewerkt aan de realisatie van het project. “Als gemeente zijn we blij met de komst van een internationaal bedrijf als Google. Het datacenter is van toegevoegde waarde als het gaat om data dienstverlening aan ook bedrijven in de directe regio. Daarnaast zorgt Google met de komst voor werkgelegenheid van enkele tientallen banen. Hopelijk lukt het Google een aantal daarvan ook lokaal/regionaal in te vullen.”

Marco Ynema, Data Center Lead Nederland bij Google, benadrukt dat Google’s betrokkenheid “ongekend” is, en dat de start van de bouw van de locatie in Winschoten daar het bewijs van is. “Daarnaast blijven we lokale maatschappelijke organisaties, communities, scholen en bedrijven in het gebied actief ondersteunen. We zijn er trots op dat we Nederland al vele jaren onze thuis noemen en kijken uit naar nog de komende jaren.”

Uit een impactstudie verricht door Deloitte en Google blijkt de positieve invloed van Google’s activiteiten in Nederland. De investeringen zouden in totaal een economische impact van 1,7 miljard euro per jaar vertegenwoordigen, waarvan 840 miljoen direct aan de Nederlandse economie zou zijn toegevoegd.

CO2-neutraal

Google hoopt vanaf 2030 CO2-neutraal te zijn, waar diens wereldwijde datacentra aan kunnen bijdragen. In Winschoten belooft men de restwarmte van het datacenter af te leveren aan “geschikte toekomstige afnemers”. Het doet denken aan de ideeën van TikTok om in Noorwegen het grootste datacenter ter wereld te maken, waarbij alle gebruikte energie herniewbaar dient te zijn.

