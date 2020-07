Belgisch-Nederlands Team Blue koopt Bulgaarse webhoster

Het Belgisch-Nederlandse webhostingbedrijf Team Blue breidt zijn activiteiten met de overname van SuperHosting uit naar Bulgarije. Hiermee wordt het bedrijf naar eigen zeggen één van de grootste spelers op het gebied van webhosting in Europa.

Met de overname van het Bulgaarse webhostingbedrijf is Team Blue nu actief in 14 landen. Team Blue is het bedrijf dat vorig jaar ontstond in de fusie van het Belgische Combell en het Nederlandse TransIP. Ook Vimexx valt onder het bedrijf.

De webhoster levert diensten als het registeren van domeinnamen, het bereikbaar zijn van websites en aanvullende diensten als opslagruimte en het op afstand kunnen besturen van compute-capaciteit (vps).

Sterke groei

De overname van SuperHosting is één van de vele overnames die Team Blue het afgelopen jaar heeft gedaan. Binnen een jaar tijd werden tien verschillende bedrijven overgenomen, waardoor het totaal aantal nu op op 14 ligt. Team Blue telt inmiddels meer dan 1.000 medewerkers en 2 miljoen klanten. De omzet van het bedrijf ligt op rond de 275 miljoen euro

Technisch onvolwassen markten

Team Blue richt zich met zijn overnames vaak op nog ‘technologisch onvolwassen’ markten. Denk daarbij aan webhostingbedrijven in kleinere landen. Door deze bedrijven over te nemen, wil team Blue in deze landen al snel een dominante marktpositie over te nemen.

De overgenomen bedrijven blijven onder eigen merknaam werken, maar wordt wel gezamenlijk ingekocht. Ook worden bepaalde diensten van Team Blue, zoals de Nederlandse online storagedienst Stack, in meerdere landen uitgerold.

Dat Team Blue het heeft voorzien op kleinere landen blijkt wel uit de meest recente acquisities. Zo werden de afgelopen tijd bedrijven in Italië en Turkije overgenomen. Met de overname van het Bulgaarse bedrijf krijgt, door een nevenvestiging, Team Blue nu ook vaste grond onder de voeten in Servië.