Verenigd Koninkrijk sluit Huawei uit van 5G-netwerk

Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten Huawei volledig te weren uit 5G-netwerken. Volgens de Britse minister van Media moet dat uiterlijk 2027 gebeurd zijn.

Eerder deze week lieten Vodafone en BT (twee grote providers in Grot-Brittannië) weten dat als het Verenigd Koninkrijk Huawei snel weg wilde hebben uit het netwerk, daar aanzienlijke kosten aan verbonden zaten. Vodafone meende minstens een miljard nodig te hebben, BT vijfhonderd miljoen. Bedragen die achterwege blijven als er minstens vijf maar het liefst zeven jaar tijd werd gegeven om de vervanging te realiseren.

Met die deadline heeft Britse regering duidelijk rekening gehouden, maar dat betekent niet dat het kostenplaatje geen gevolgen kent. Volgens Oliver Dowden, minister van Media en Cultuur, zullen de kosten voor de keuze oplopen met zo’n twee miljard pond. Dit omdat er ook per begin 2021 een ban op materiaal van Huawei voor het 5G-netwerk zal zijn.

Dowden laat ook weten dat het verwijderen van Huawei-materiaal in een aankomende verkiezing niet kan worden teruggedraaid, aangezien het in de wet zal worden opgenomen. Volgens de minister ‘geen makkelijk keuze, maar wel de juiste’.

Huawei teleurgesteld, noemt besluit politiek

Hoewel er al langer geruchten gingen over het mogelijk verwijderen van materiaal van Huawei uit het Britse 5G-netwerk, had de Chinese techgigant verwacht dat Groot-Brittannië vast zou houden aan de eerdere afspraak; wel geweerd worden uit bepaalde gevoelige elementen van het netwerk, maar in bepaalde delen van 5G-netwerken wel een rol blijven spelen.

Volgens Huawei is de keuze van het Verenigd Koninkrijk duidelijk politiek gemotiveerd, maar niet zonder gevolgen. Het land zou trager mee kunnen komen met de digitale evolutie van dit moment en er uiteindelijk financieel beduidend minder goed af zijn.

Het besluit van het Verenigd Koninkrijk valt niet goed bij China, dat naar verwachting met een reactie zal komen. De Verenigde Staten ontvangen het Brits besluit wel goed. Zij drongen al langer aan op het volledig verbieden van Huawei uit het Britse 5G-netwerk, aangezien de techfabrikant wordt gezien als bedreiging. Recentelijk plaatste de VS Huawei op de zwarte lijst, waardoor federale subsidies niet meer gebruikt mochten worden om materiaal van het Chinese bedrijf aan te schaffen.

