‘Verenigd Koninkrijk wil Huawei uit 5G-netwerk’

Huawei zal mogelijk dit jaar uit het Britse 5G-netwerk verwijderd worden, meldt Bloomberg. Dat terwijl het Verenigd Koninkrijk het Chinese Huawei wel toestond beperkt materiaal te leveren.

Ondanks het zijn van één van de bondgenoten van de VS was het Verenigd Koninkrijk geen voorstander van het volledig weren van Huawei uit het Britse 5G-netwerk. De Chinese fabrikant zou geen toegang krijgen tot bepaalde gevoelige onderdelen van het netwerk, om mogelijke spionage te vermijden. De Europese Unie volgde later het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, maar ziet nu hoe naar alle waarschijnlijkheid toch terug wordt gekomen op die beslissing. Iets dat al langer werd gezien als optie.

Op dit moment heeft de Britse regering nog geen reactie gegeven op de berichtgeving van Bloomberg, maar zou er achter de schermen hard worden gewerkt aan een plan om het verwijderen van materiaal te realiseren. De keuze zou een reactie zijn op de bedreigingen van de Chinese regering nadat het Verenigd Koninkrijk drie miljoen inwoners van Hong Kong een plekje in het Verenigd Koninkrijk aanbood. China zou het land ‘verantwoordelijk houden voor alle mogelijke consequenties’.

Eerder kondigden andere landen een verbod op Huawei-materiaal in het 5G-netwerk aan. Naast de VS hebben ook Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Taiwan restricties opgelegd. Canada sluit zich mogelijk ook aan bij die landen, maar moet daar nog een beslissing over nemen.

In de VS werd Huawei recentelijk ook nog aangemerkt als bedreiging voor de nationale veiligheid, waardoor subsidie van de regering niet meer gebruikt mag worden om materiaal van het Chinese bedrijf aan te schaffen.