‘Huawei uit Brits netwerk halen kost miljarden en jaren’

De Britse telecomproviders BT en Vodafone waarschuwen dat het weren van Huawei uit het netwerk minimaal vijf jaar in beslag neemt. Daarnaast zouden de kosten oplopen tot in de miljarden.

Eerder deze maand schemerde er al door dat de Britse regering bezig is met het opstellen van plannen om Huawei-materiaal uit de netwerken te verwijderen. In eerste instantie werd de Chinese fabrikant enkel geweerd uit bepaalde delen van het netwerk (gevoelige elementen), maar nu wil het Verenigd Koninkrijk het Chinese bedrijf volledig uit het 5G-netwerk. Iets dat in de VS ook al gebeurt, zij het daar met name in lastig te bereiken gebieden waar veel met Huawei is gewerkt.

Vodafone verwacht dat de kosten zullen oplopen tot enkele miljarden ponden, terwijl BT (een andere grote provider in Groot-Brittannië) verwacht zo’n vijfhonderd miljoen pond te moeten ophoesten. Zelfs met die bedragen zou het nog enkele jaren duren voordat het verwijderen van reeds geplaatst Huawei-materiaal daadwerkelijk gerealiseerd is. Op zijn minst vijf jaar, maar het liefst zeven.

Huawei wederom in problemen vanwege spionage-aantijgingen

De kosten van het verwijderen van Huawei-materiaal worden mogelijk voor lief genomen door de Britse regering, aangezien het betekent dat er geen enkele reden meer is om de veiligheid van het netwerk in twijfel te trekken. Huawei zou volgens de VS, hoewel het dit zelf ontkent, banden hebben met de Chinese regering. Daardoor zou communicatie via Huawei-technologie in verkeerde handen terecht kunnen komen.

Recent scherpte de Verenigde Staten de maatregelen voor de Chinese techfabrikant nog aan. Amerikaanse bedrijven mogen enkel zaken doen met Huawei als daar een licentie voor wordt verstrekt. Ook mag geld verkregen middels subsidies niet langer worden gebruikt om materiaal van Huawei aan te schaffen, nadat de fabrikant het label ‘gevaar voor de nationale veiligheid’ kreeg.